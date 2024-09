Wegen Schlechtwetter: Straßwalchen und Bramberg tauschen Heimrecht

Details Freitag, 13. September 2024 09:48

In der Salzburger Liga wurde auf die aktuelle Wetterlage reagiert. Wie der Salzburger Fußballverband (SFV) offiziell bestätigte, haben der SV Straßwalchen und die TSU Bramberg kurzerhand das Heimrecht getauscht. Am kommenden Sonntag wird auf dem Kunstrasenplatz in Straßwalchen gekickt, das Rückspiel im Frühjahr steigt dann in der Bramberger Smaragdarena.

Foto: TSU Bramberg/MoTo

Kunstrasen in Straßwalchen statt Bramberger Smaragdarena

Wie heißt es so schön: Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Weil ein massiver Wetterumschwung bis Anfang nächster Woche in vielen Regionen Österreichs sehr große Regenmengen und in höher gelegenen Tälern gar Schnee bringt, sahen sich der SV Straßwalchen und die TSU Bramberg zum Handeln gezwungen. "Aufgrund der vorherrschenden Wetterverhältnisse und der derzeitigen Wetterprognosen haben wir uns darauf verständigt, einen Platztausch vorzunehmen", lässt Markus Chudoba, der Sportliche Leiter der Grün-Weißen, wissen. Das für Sonntag angesetzte Spiel wird somit nicht in Bramberg, sondern auf Straßwalchener Kunstrasen ausgetragen. Im Frühjahr (22. Runde) bekommen die Oberpinzgauer ihr Heimrecht wieder zurück.

TSU will Seekirchen auf den Fersen bleiben - erster Sieg in Straßwalchen seit 2016?

Eines ist klar: Gewinnen wollen sie beide. Während Straßwalchen nach zuletzt zwei klaren Erfolgen gegen Neumarkt (4:1) und Puch (3:0) plus dem Einzug ins Landescup-Viertelfinale (4:2 i.E. gegen den ASV) schön langsam auf Betriebstemperatur kommt, strotzen die Wildkogler nur so vor Selbstvertrauen. In der Liga mit einer 5-0-1-Bilanz bärenstarker Zweiter sorgten die Hanser-Buben unter der Woche im Cup für Seekirchens ersten Heim-Umfaller seit Mai 2023. Aber: Der letzte volle Bramberg-Erfolg auf Straßwalchener Boden ist schon eine Zeit lang her - April 2016. In den darauffolgenden sieben Gastspielen setzte es drei Pleiten, vier Mal wurden die Punkte geteilt.

Salzburger Liga, 7. Runde

SV Straßwalchen - TSU Bramberg

Sonntag, 15.09.2024, 16:00, Kunstrasenplatz Straßwalchen

