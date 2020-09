Eine Woche nach Pleite im Gipfeltreffen: Hallwang hält Hallein in Schach

Details Samstag, 19. September 2020 12:36

Eine interessante Begegnung stand gestern Freitag in Hallein Gamp auf dem Programm. Dort forderte ein formstarker UFC den Überraschungs-Zweiten UFC SV Hallwang heraus. Im Gegensatz zu den letzten beiden Spieltagen, an dem die Salinenstädter in zwei Partien ganze zehn Mal abgedrückt hatten, brannte die Wintersteller-Elf dieses Mal kein Offensivfeuerwerk ab. Zwar konnte Halleins Feckter die frühe Hallwanger Führung egalisieren, am Ende stapfte der Heim-Boy gemeinsam mit seiner Crew als 1:4-Verlierer vom Feld.

Fotocredit: Adi Aschauer

"Hat gewirkt" - Feckters Goal traf Hallwanger ins Herz

Zu Beginn des ersten Spielabschnitts taten sich die Hallwanger schwer, den Abwehrriegel der Halleiner zu knacken. "Sie haben wirklich gut verteidigt", erkannte Hallwang-Coach Patrick Schöberl. In Minute 12 gelang es den Gästen zum ersten Mal, auf dem linken Flügel durchzubrechen und prompt hieß es 0:1. Unglücklich für die Hausherren: Beim Abschluss von Julian Pagitsch war Heim-Goalie Dramac noch dran, musste die Kugel aber dann doch aus dem Netz fischen. Im weiteren Verlauf blitzten beide Offensivabteilungen gelegentlich auf. Sowohl die Hausherren als auch die Schöberl-Crew verbuchten zwei gute Chancen, ein Treffer wollte vorerst jedoch nicht gelingen. Anders in Minute 35, als ein Pass in den Rückraum Alexander Feckter fand, der das Kunstleder anschließend ins Gehäuse nagelte - 1:1. "Dieser Gegentreffer hat bis zur Halbzeitpause gewirkt", retteten sich Schöberl und seine angeknockten Hallwanger förmlich in die Katakomben.

Fotocredit: Adi Aschauer

1:2 als Knackpunkt - Gäste-Einwechselspieler machten den Sack zu

In Durchgang zwei bleib es zunächst eine Begegnung auf Messers Schneide. "Bis zum zweiten Hallwanger Treffer war es eine richtige Schnittpartie", meinte Halleins Sportlicher Leiter David König. Das von König angesprochene 1:2 fiel in der 63. Spielminute: Abermals tauchte Pagitsch brandgefährlich vor der heimischen Hütte auf und schnürte seinen Doppelpack, der die Gäste wieder einen Schritt voranbrachte. "Wir haben aufgedreht und stets zulegen können - auch von der Bank", grinste Schöberl, der mit seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen bewies. Eine Co-Produktion der beiden Joker Daniel Ripic und Adrian Wagner führte zum 1:3 (81.), ehe Ripic nach Pagitsch-Zuspiel selbst den 1:4-Endstand markierte (93.). "Verdient", hatte Schöberl nach dem Spielende gut lachen. "Wenn meine Mannschaft so wie heute in der zweiten Hälfte in Fahrt kommt, dann ist das wirklich schön anzuschauen." Für König war hingegen klar: "Wer das zweite Tor schießt, wird gewinnen - leider waren es nicht wir. Aber: Wir haben mit dem Tabellenzweiten lange mitgehalten. Gratulation an Hallwang. Der Sieg war verdient, auch wenn er für meinen Geschmack dann doch zu hoch ausgefallen ist."

Fotocredit: Adi Aschauer

UFC Hallein 1:4 (1:1) UFC SV Hallwang

Hallein, SR: Reuf Salihovic

Torfolge: 0:1 Julian Pagitsch (14.), 1:1 Alexander Feckter (35.), 1:2 Julian Pagitsch (63.), 1:3 Adrian Wagner (81.), 1:4 Daniel Ripic (93.)

Die Besten bei Hallwang: Julian Pagitsch (ST), Lukas Baumgartlinger (IV), Bernhard Löw (ZM)

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

