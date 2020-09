Spiel gedreht! Golling holt Dreier in Bergheim

Details Samstag, 19. September 2020 18:08

Am frühen Nachmittag kreuzte der Mittelständer FC Bergheim mit dem Tabellenschlusslicht SC Golling die Klingen. Während die Tennengauer, die in den bis dato fünf Ligapartien die drittwenigsten Tore erzielt hatten, ihren Knipser Mario Lürzer schmerzlich vermissten, hofften die Gierzinger-Buben auf die nötige Konstanz. Zwei Erfolgserlebnisse am Stück kamen beim FCB zuletzt einer Ausnahme gleich. Diese Hoffnungen mussten die Bergheimer heute um knapp 15:45 Uhr begraben - da war die 1:2-Heimschlappe schließlich besiegelt.

Gierzinger-Boys verpassten Ausbau der eigenen Führung

Knapp 100 Zuseher wollten sich das Salzburger Liga-Duell zwischen Bergheim und Golling nicht entgehen lassen. Was diese auf ihre Teller serviert bekamen, glich eher einer Magerkost. "Auf beiden Seiden war es ziemlich zäh, spielerisch eher mau", bilanzierte Gollings Übungsleiter Philip Buck. Trotzdem kamen die Gollinger dem Führungstreffer schon in der Anfangsphase sehr nahe: Brückler scheiterte im Eins-gegen-Eins an FCB-Keeper Strutz. Nach exakt 13 Minuten erblühte auf Seiten der Heimischen Jubelstimmung: Michael Prötsch feuerte einen Freistoß via Innenstange in den oberen Knick - 1:0. "Der hat genau gepasst", staunte auch Buck. Die besseren Chancen verbuchten in der weiteren Folge die Heimischen, die zweimal durch Leitner, dem Golling-Schlussmann Wimpissinger und die Latte im Weg standen, ihre Führung gut und gerne hätten ausbauen können. In Minute 33 durften schließlich die Gollinger ihre Hände jubelnd in Richtung Himmel strecken: Anjo Huijberts drückte einen Stanglpass mühelos über die Linie - 1:1. "Ein Eigenfehler im Spielaufbau", ärgerte sich Bergheim-Dompteur Robert Gierzinger.

Matchwinner Brückler sicherte Golling drei Zähler

Obwohl Schweiger seine Farben hurtig wieder in Front hätte schießen können, aus kurzer Torentfernung die Murmel nicht optimal traf, hinterließ die Buck-Crew in den zweiten 45 Minuten den optisch besseren Eindruck. "Wir waren feldüberlegen, aber nicht zwingend genug", fasste Gollings Coach zusammen. Nach ein, zwei nicht so schlecht vorgetragenen Offensivaktionen schlug es in der Schlussviertelstunde neuerlich in der Bude der Bergheimer ein: Wieder brachte ein Fauxpas im Spielaufbau die heimische Defensive in Nöten, Lukas Brückler stach erbarmungslos zu - 1:2 (78.). "Zudem hätte Golling einen Elfer bekommen müssen", gab Gierzinger zu, der Pernsteiner (Knöchel) verletzungsbedingt runternehmen musste. "Aufgrund der Auswechslung ist uns das Spiel etwas abhanden gekommen." Zwar setzte Bergheim im Finish noch einmal alles auf eine Karte, an der knappen Niederlage gab's jedoch nichts mehr zu rütteln. Weil auch Golling seine Konterchancen nicht nutzen konnte, blieb's am Ende beim knappen 1:2. "Wir sind zufrieden, dass wir die drei Punkte geholt haben, aber gut war's nicht", resümierte Buck. Gierzinger hätte sich hingegen zumindest über einen Point gefreut: "Es war über weite Strecken ausgeglichen. Aufgrund der Chancen hätten wir zur Pause eine Führung verdient gehabt. Am Ende wäre ein Unentschieden schon möglich gewesen. Nun müssen wir die Niederlage so hinnehmen."

FC Bergheim 1:2 (1:1) SC Golling

Bergheim, SR: Philipp Maier

Torfolge: 1:0 Michael Prötsch (13.), 1:1 Anjo Huijbertes (33.), 1:2 Lukas Brückler (78.)

Die Besten bei Golling: Niemand.

Redakteur: Maximilian Winkler

