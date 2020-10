Enger als erwartet! Eugendorf schleppt sich in Hallein zum Sieg

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 16:53

Als einzig ungeschlagenes Team der Salzburger Liga machte sich der USC Eugendorf gestern auf den Weg in die Salinenstadt, um den dort ansässigen UFC Hallein ein Haxerl zu stellen. Obwohl sich die Kicker rund um Coach Arsim Deliu über weite Strecken nicht von ihrer Schokoladenseite präsentierten, konnte das Vorhaben letztendlich in die Tat umgesetzt werden. Herausragender Akteur: Christof Kopleder mit zwei Treffern.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Trotz 0:2-Pausenrückstand: Hallein bot Eugendorf Paroli

"Wir haben gegen den Meisterschaftsanwärter sehr lange dagegengehalten", nahm David König, Halleins Sportlicher Leiter, vorweg. Das erste Highlight ließ nicht lange auf sich warten: Nach Thaller-Flanke wurde Kopleder in der Halleiner Box zu Fall gebracht - Elfmeter für Eugendorf. Der Gefoulte übernahm die Verantwortung und schob cool ein - 0:1 (4.). Zwar hatten die Eugendorfer in Hälfte eins mehr vom Spiel, eine richtige Torgefahr wollte aber nicht aufkommen. "Wir haben sehr wenig fertig gespielt und sind oft ins Abseits gelaufen. Zusammengefasst war es nicht unser bestes Spiel", bilanziert Eugendorf-Trainer Arsim Deliu. Die knusprigen Momente gab's wenn dann auf der anderen Seite. "Einmal fand ein gefährlicher Querball der Halleiner keinen Abnehmer, später haben wir noch auf der Linie retten können", berichtete Deliu. Wenige Augenblicke vor dem Pausentee brach im Lager der Grün-Weißen abermals Jubel aus: Eine tolle Kombination von Niedermüller und Thaller sorgte am Flügel für viel Raumgewinn, die anschließende Hereingabe wusste Doppelpacker Kopleder sehenswert per Lupfer zu verwerten. "Bombenmäßig", zeigte sich Deliu merkbar angetan.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Wiederbeginn fanden die Salinenstädter immer besser ins Geschehen und agierten fortan mutiger. "Wir haben sehr gut Fußball gespielt und das Spiel lange offen halten können", so König. In Minute 54 entschied Spielleiter Zagovic, nach einem Ernemann-Foul an Kendler, zum zweiten Mal an diesem Fußballnachmittag auf Elfmeter - dieses Mal für die Hausherren. Aleksandar Andonov stellte sich der Herausforderung und verkürzte auf 1:2. Im anschließenden Hin und Her wollte keiner Mannschaft mehr ein Goal gelingen. Ein indirekter Freistoß der Heimelf aus kurzer Distanz war nicht ohne, sorgte im Lager der Grün-Weißen für erhöhten Puls, brachte jedoch nichts ein. "Unserem Tormann ist der Ball beim Auswurf auf den Boden gefallen, weil er ihn dann wieder aufgeklaubt hat, gab's richtigerweise diesen Freistoß", schilderte Deliu und ergänzte: "Seinen Fehler hat er mit dem folgenden Reflex schließlich wiedergutgemacht." Trotz der hauchdünnen Heimniederlage war es um die Gemütslage der Tennengauer nicht allzu schlecht bestellt. König: "Eventuell hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Aber auf diese Leistung kannst du aufbauen." Deliu freute sich hingegen über das Punktemaximum: "Bei uns zieht es sich momentan durch, dass wir auswärts keine Dominanz an den Tag legen. Allerdings muss man nicht immer glänzen. Wichtig sind die drei Punkte auf dem Konto."

UFC Hallein 1:2 (0:2) USC Eugendorf

Hallein, SR: Vahid Zagovic

Torfolge: 0:1 Christof Kopleder (4., Elfmeter), 0:2 Christof Kopleder (44.), 1:1 Aleksandar Andonov (54., Elfmeter)

Der Beste bei Eugendorf: Christof Kopleder (ST)

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!