Adnet siegt bei "Abnützungskampf" am Neumarkter Kunstgrün

Details Samstag, 07. August 2021 09:59

Trotz großem personellen Aderlass war der Auftakt ins neue Spieljahr für den SK Adnet von Erfolg gekrönt. Weil ein abgefälschter Freistoß von Jasin Jahic den Weg ins Gehäuse gefunden hatte, durfte sich die Belegschaft von Dompteur Thomas Schnöll beim Gastspiel gegen TSV Neumarkt über das Punktemaximum freuen. Bitter: Zur langen Verletztenliste gesellte sich gestern Abend noch Maximilian Grasegger dazu.

Fotocredit: SK Adnet

Spielerische Magerkost

"Es war nicht schön zum Anschauen. Viele Fehlpässe, viel Kampf, viel Krampf und ganz wenig Chancen. Ein reiner Abnützungskampf", ließ Adnet-Übungsleiter Thomas Schnöll den ersten Durchgang im Schnelldurchlauf Revue passieren. Michael Thalhammer, der Obmann der Neumarkter, trank aus demselben Glas: "Eine klassische 0:0-Partie." Und das, obwohl das Spiel eigentlich furios begonnen hatte und die Wogen auf Seiten der Hausherren schon nach zwei Minuten nach oben gingen. "Bei einem aufspringenden Ball war unser Stürmer schneller als der Verteidiger, spitzelte ihm den Ball weg und wäre alleine auf das Tor zugelaufen", schildert Thalhammer eine strittige Szene, die Schiri Begovic letztendlich als Stürmerfoul bewertete. Für Thalhammer unverständlich: "Wie sagt man so schön: Wer zuerst dran ist, hat Recht. So blieb uns eine vielversprechende Möglichkeit verwehrt."

Abgefälschter Jahic-Freistoß machte Unterschied aus

Bezüglich zweitem Spielabschnitt gingen die Auffassungen der beiden Vereinsverantwortlichen auseinander. Während Schnöll ein klares Chancenplus bei seinen Adnetern sah, sich einige tolle Einschussgelegenheiten von Grasegger und Jahic notierte, konnte Thalhammer nur die eine Möglichkeit von Grasegger beobachten: "Das war dafür eine Bomben-Chance, bei dir sich unser Torhüter auszeichnen konnte." Die spielentscheidende Situation begutachteten die rund 90 Zuseher in der 72. Minute, als ein Jahic-Freistoß von der Neumarkter Mauer so unglücklich abgefälscht wurde, dass Heim-Keeper Gruszka das Leder nur noch aus dem Netz fischen konnte - 0:1. "Die erste Halbzeit war zum Vergessen, auf die zweite können wir aufbauen", packte Schnöll am Ende des Fußballabends den Sack voller Punkte ein. Bitter: Grasegger wurde im Eins-gegen-Eins übel umgemäht, spuckte Blut und musste zum Check ins Krankenhaus. "Furchtbar wie bei uns der Verletzungsteufel zuschlägt", fehlten sogar dem sonst so sprachgewandten Schnöll die Worte.

Die Besten bei Adnet: Kabun (ZM), Grasegger (LM), Mauberger (RV)

