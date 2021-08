5:3 in Hallwang! Halleins brandgefährliches Sturmduo nicht zu bändigen

Details Samstag, 14. August 2021 01:22

In der Salzburger Liga will der UFC SV Hallwang noch nicht auf Touren kommen. Im Zuge der 2. Runde musste sich die von Patrick Schöberl trainierte Crew zuhause gegen den UFC Hallein mit 3:5 geschlagen geben. Unaufhaltsam agierte einmal mehr das Halleiner Sturmduo Christopher Mayr/David Reichinger, das bei allen fünf Goals die Füße mit im Spiel hatte.

Zwischenzeitlich drückte Hallwangs Wagner den Resetknopf, Salinenstädter gingen zweimal in Front

Vor allem in Bezug aufs Spiel ohne Ball war die Marschroute beider Seiten ähnlich. "Sowohl Hallwang als auch wir haben es mit Mittelfeldpressing versucht", erklärte Hallein-Trainer Eidke Wintersteller. Nach rund einer Viertelstunde dürfte die Stimmung Winterstellers äußerst positiv gewesen sein, als Tormaschine Mayr zur Führung abdrückte - 0:1 (16.). Nach dem Nackenschlag übernahmen die Hausherren das Kommando und wurden immer stärker und gefährlicher. Weil die Salinenstädter im Aufbauspiel einen Ballverlust hinnehmen mussten und das Adrian Wagner zu bestrafen wusste, hieß es nach haargenau 23 gespielten Minuten 1:1. Kurz vor der Pause die neuerliche Gäste-Führung: Reichinger tauchte auf halblinks auf, blieb im Zweikampf der Sieger, nur um anschließend die Murmel ins heimische Gehäuse zu jagen - 1:2 (43.).

Hallein traf Hallwang mitten ins Herz

"Nach der Pause war das Spiel ausgeglichen, wobei ich schon sagen muss, dass Hallwang mehr dafür getan hat", gestand Wintersteller. Obwohl die Heimelf eine höhere Drehzahl angeschlagen hatten, glückte den Halleinern in der 58. Spielminute das dritte Goal: Wieder war Mayr nicht zu bremsen - 1:3. Wenige Aktionen später brachten sich die Wintersteller-Buben abermals durch einen Schnitzer im Defensivverbund in höchste Not. "Beim Versuch von hinten raus einen Doppelpass zu spielen, haben sie uns den Ball abgeluchst", erzählte Wintersteller, der zum zweiten Mal an diesem Fußballabend einen Wagner-Treffer verdauen musste - 2:3 (65.). Ab diesem Zeitpunkt hatten die Hallwanger ihre beste Phase, ließen allerdings gute Ausgleichschancen ungenützt. Das konnte auch der Gäste-Trainer nicht abstreiten: "Ja, Hallwang hat ordentlich gedrückt." Nichtsdestotrotz stellten die Tennengauer mit einem Doppelschlag binnen weniger Momente die Weichen schließlich gänzlich auf Sieg: Erst streichelte Mayr einen Babic-Stanglpass ins Netz (75.), kurz darauf ließ sich Reichinger ebenfalls nicht lumpen - 2:5 (77.). Zwar glückte Wagner im Nachschlag der Triplepack, mehr wollte für die Schöberl-Belegschaft aber nicht mehr drinnen sein. "Das schwüle Wetter hat die ganze Sache nicht einfacher gemacht. Körperlich sind wir momentan gut drauf. Das Umschaltspiel nach hinten und nach vorne hat sehr gut funktioniert", strahlte Wintersteller nach dem zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel.

Die Besten bei Hallein: Reichinger, Mayr, Siller, Fostac

