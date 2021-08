Straßwalchen liest Altenmarkt Leviten

Details Samstag, 14. August 2021 00:03

In der 2. Runde der Salzburger Liga fuhr der SV Straßwalchen im Heimspiel gegen den UFC Altenmarkt einen eindrucksvollen 4:0-Erfolg ein. Gegen quasi chancenlose Pongauer legten die Grün-Weißen den Grundstein bereits in Hälfte eins. Weil Straßwalchens Chancenverwertung ein gutes Stück unter dem Siedepunkt lag, hätte der Sieg am Ende sogar noch höher ausfallen können.

Fotocredit: SV Straßwalchen (ARCHIVBILD)

Straßwalchen hatte klar das Sagen

"Nach zwei Minuten hätten wir schon 2:0 führen können", berichtete Straßwalchen-Coach Florian Königseder von ausgeschlafenen Hausherren, die von der ersten bis zur letzten Minute das Spiel komplett im Griff hatten. Nach etlichen guten, aber vorerst ausgelassenen Chancen durchbrachen die Flachgauer den Torbann erst spät in der ersten Halbzeit: Zunächst donnerte Muminovic das Leder mit links ins Kreuzeck (37.), wenig später umkurvte Stettner nach Johnson-Lochpass Gäste-Keeper Kühleitner und stellte auf 2:0 (44.). "Sowohl mit als auch ohne Ball hat das heute sehr, sehr gut ausgesehen", bilanzierte ein hochzufriedener Königseder.

Königseder-Crew hielt zahnloses Altenmarkt in Schach

Nach dem Seitenwechsel nahm das bisher Geschehene seinen Lauf. Die Straßwalchener blieben die bessere, aktivere Mannschaft und legten erbarmungslos nach: In der 54. Spielminute drückte Schörghofer einen Muminovic-Stangler über die Linie, ehe Sebastian Chudoba, ebenfalls nach Stanglpass, das Endresultat markierte - 4:0 (90.). Zudem blieb den Gastgebern beim Stand von 3:0 ein vermeintlich klarer Elfmeter verwehrt. "Ein Kopfballtor von Patrick Berner nach einer Ecke wurde ebenfalls nicht gegeben", fügte Königseder hinzu. Was den Straßwalchen-Übungsleiter nach dem Schlusspfiff dann nicht mehr juckte: "Der Sieg war sehr, sehr verdient und hätte bei besserer Chancenverwertung höher ausfallen können." Vom Gegner verspürte man kaum Druck: "Zwei Eckbälle der Altenmarkter waren nicht ungefährlich, ansonsten hatten sie keine nennenswerte Möglichkeit."

Die Besten bei Straßwalchen: Pauschallob (herausragend: Johnson, Muminovic, P. Berner)

