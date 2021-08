Thalgau gewinnt Hitzeschlacht am Bürmooser Kunstgrün

Details Samstag, 14. August 2021 21:15

Nachdem für den UFV Thalgau die Erstrundenpartie zuhause gegen Siezenheim in die Hose und mit 1:2 verloren ging, konnte man heute als Gast beim SV Bürmoos voll punkten. Dabei schaffte es der SVB, die Führung der Pessler-Truppe rasch auszugleichen, ehe ausgerechnet Ex-Bürmooser Mario Bergmüller seine Farben auf die richtige Fährte brachte. Jagic markierte im Konter schließlich das Endresultat.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Permanschlager-Header egalisierte UFV-Führung

Aufgrund des eher semioptimalen Starts in die neue Saison (Bürmoos unterlag in Hallein mit 1:5, Thalgau verlor 1:2 gegen Siezenheim) gingen es beide Mannschaften recht abwartend und vorsichtig an. In der 15. Spielminute ließen die Gäste die Hunde raus und gingen gleich mit der ersten Chance in Führung: Dominik Schubert, unter der Woche im Cup gegen die Austria mit einem Doppelpack, spitzelte dem Gegenspieler mit seinen langen Kraken die Murmel weg, nur um es anschließend ins Tor zu bugsieren - 0:1. Die Antwort der Bürmooser folgte lediglich vier Minuten später: Nach einem Eckball stieg Permanschlager am höchsten und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. "Am Kunstrasen hatte es gefühlt 50 Grad, dennoch ging's hin und her mit Halbchancen hüben wie drüben", erzählte Thalgau-Trainer Rene Pessler, dem die Hitzeschlacht ordentlich zu schaffen machte: "Ein Fußballspiel bei solchen Temperaturen ist ja gesundheitsgefährdend."

Bergmüller brachte Thalgau auf die Straße des Triumphes

"Wir wussten, dass die Mannschaft gewinnt, die das nächste Tor schießt", blickte Pessler gemeinsam mit seinen Thalgauern zur Halbzeit in die Glaskugel. Und der Thalgauer Übungsleiter sollte richtig liegen: In Minute 69 drückte Ex-Bürmooser Bergmüller aus einem Gestocher heraus das Spielgerät über die Linie, ehe Jagic einen Konterangriff vergoldete und den Auswärtssieg eintütete - 1:3 (82.). In der Schlussphase warfen die Bürmooser, die kurz nach dem 1:2 den Ausgleich verpassten, an Schlussmann Almhofer scheiterten, zwar noch einmal alles nach vorne. Etwas Zählbares schaute dabei jedoch nicht mehr heraus. Indes hätte Thalgau beinahe ein viertes Mal zugeschlagen: Eine Bergmüller-Chance konnte der SVB-Defensivverbund gerade noch vor der Linie entschärfen. "Grundsätzlich war's schon verdient. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir den Sieg mehr wollten. Schön langsam kommen wir dorthin, wo wir hinwollten", so Pessler.

Die Besten bei Thalgau: Aigner (IV), M. Schubert (IV), D. Schubert (ST)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!