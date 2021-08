Keeper Gruszka überragend: Neumarkt siegt in Bergheim

Details Samstag, 14. August 2021 17:43

Nach Kaltstart (0:1 gegen Adnet in Runde 1) krallte sich der TSV Neumarkt im Auswärtsspiel beim FC Bergheim heute am frühen Nachmittag den ersten Saisonerfolg. Die Mannen von Trainer Friedrich Oberascher lagen zur Halbzeit schon mit 3:1 vorne. Nach der Pause drehten die Hausherren auf - mehr als der Anschlusstreffer wollte jedoch nicht mehr gelingen. Bitter für den TSV: Friedl und Svarovsky mussten verletzungsbedingt ausgetauscht werden.

Fotocredit: TSV Neumarkt (ARCHIVBILD)

Matte Bergheimer von Neumarkt "eiskalt erwischt"

"Bei 35 Grad kannst du dir keine Wunderpartie erwarten", stöhnte Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer, der heute selbst auf der Gästebank Platz nahm, in die Rolle des Ersatzkeepers schlüpfte. Dem TSV gelang ein wahrer Blitzstart: Nach nur vier Minuten brachte Christian Brandl seine Farben in Front - 0:1. "Wir haben die erste Halbzeit verschlafen und vor allem Neumarkts Ndure nicht in den Griff bekommen. Mit ihrem Umschaltspiel haben sie uns eiskalt erwischt", jammerte Bergheim-Coach Robert Gierzinger. Zwar gelang den Hausherren durch einen Kopfballtreffer von Michi Prötsch der zwischenzeitliche Ausgleich, jedoch zogen die Neumarkter aus ihrer Überlegenheit im weiteren Verlauf der ersten 45 Minuten Nutzen: Binnen 120 Sekunden stellten Ndure (36.) und Kompagnon Brandl (38.) auf 1:3. "Der Doppelschlag tat weh, zumal wir nach dem 1:1 ein gutes Gefühl hatten", so Gierzinger weiter. Herb: Friedl (zwickte die Wade) und Svarovsky (Fuß verdreht nach abgeblocktem Schuss) mussten verfrüht runter. "Beide ohne Fremdeinwirkung", ergänzte Thalhammer, der mit der 3:1-Pausenführung ganz zufrieden war: "Wir hatten noch Chancen auf zwei, drei mehr Tore."

Gierzinger-Truppe konnte sich nicht belohnen

Als der zweite Durchgang eröffnet wurde, war nichts mehr so wie noch vor dem Pausentee. "Es haben dann nur mehr wir gespielt. Ein Spiel auf ein Tor", sah Gierzinger eine stark verbesserte FCB-Crew, die den TSV vor massiven Problemen stellte. Da konnte auch Thalhammer nicht widersprechen: "Ja, Bergheim war überlegen." Aber: Bei fast allen Bällen, die in Richtung Gäste-Tor gefolgen waren, stand Keeper Gruszka parat. "Vor allem bei den hohen Bällen war er eine Bank. Der hat ihnen sicher acht bis zehn Flankenbälle runtergeklaubt", streute Thalhammer seinem Handschuh viele Rosen. Einmal konnte auch Gruszka nichts mehr machen, als Dominik Prötsch eine Neubauer-Flanke mit dem Kopf veredelte - 2:3 (67.). Während den Oberascher-Schützlingen im Finish der Akku ausging, drückte Bergheim vehement auf den Ausgleichstreffer. Die Gelegenheiten waren da: Erst blieb Neubauer im Eins-gegen-Eins mit Gruska zweiter Sieger, in der letzten Minute der regulären Spielzeit knallte Gerhartinger das Runde gegen den Pfosten. "Das wär's gewesen", brachte Gierzinger seinen Joker erst Momente vor dem Alutreffer aufs Grün. Weil für die Heimischen letztendlich nichts Zählbares mehr herausspringen wollte, blieb's beim knappen Auswärtserfolg für den TSV Neumarkt. "Augrund der zweiten Halbzeit wäre ein 3:3 verdient gewesen", trauerte Gierzinger dem einen Point nach.

Die Besten bei Neumarkt: Gruszka, Ndure, Brandl

