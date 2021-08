Bergheim tütet gegen Altenmarkt ersten Saisondreier ein

Details Donnerstag, 26. August 2021 22:35

In der 4. Runde der Salzburger Liga konnte der FC Bergheim erstmals voll anschreiben. Die Belegschaft von Übungsleiter Robert Gierzinger setzte sich am Donnerstagabend zuhause gegen den UFC Altenmarkt mit 3:2 durch.

Fotocredit: TSU Bramberg

Doppelter Nackenschlag, dennoch: Altenmarkt blieb dran

Taktisches Geplänkel schien auf der Sportanlage in Bergheim nicht auf der Agenda gestanden zu haben, denn sowohl die Hausherren als auch die Gastelf aus Altenmarkt zeigten erfrischenden Tempofußball. "Es ging flott hin und her, wobei ich schon sagen muss, dass der Beginn eher auf unserer Seite war", konstatierte FCB-Übungsleiter Robert Gierzinger, dessen Mannen sich nach rund einer Viertelstunde in Führung schossen: Hübsche Kombination auf der rechten Angriffsseite, Stanglpass von Neubauer, den Schweiger edel zum 1:0 verwertete (17.). Die Altenmarkter ließen sich vom Rückschlag nicht beunruhigen und wollten so rasch wie möglich den zahlenmäßigen Gleichstand herbeizaubern. Nachdem beim Stand von 0:0 schon Buchacher am Torerfolg geschnuppert hatte, vernebelte infolge auch Kamerad Bozic. Die Heimischen zeigten sich indes wesentlich effizienter und brachten sich in Minute 22 voll auf "Dreier-Kurs": Ein herrlicher Lochpass von Sandic fand Schweiger, der sich zum zweiten Mal an diesem Donnerstagabend in die Schützenliste eintrug - 2:0. Und weil die Pongauer eine blitzschnelle Umschaltsituation mit einem Goal von Bozic krönten, gewann die Partie noch vor der Pause wieder an Spannung - 2:1 (37.).

Zwei Ausschlüsse, "Happy-End" für Bergheim

Mit Karacho ging's auch nach dem Pausentratsch weiter. "Ja, beide Teams haben richtig Gas gegeben", fielen Gierzinger etliche Duracell-Häschen ins Auge. Kurz vor der Stundenmarke stellte der FCB den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her: Dominik Prötsch ging durch die Reihen wie Moses über das Rote Meer und veredelte seine schöne Einzelaktion mit dem 3:1 (59.). Altenmarkt steckte nicht auf. Bei einem Alu-Treffer der Gäste zwinkerte Fortuna den Bergheimern noch zu, wenig später stiefelte Leitgeb nach einer undurchsichtigen Situation im Bergheimer Strafraum dann doch zum 3:2 ein (78.). Lediglich drei Minuten danach sollte der 3:2-Torschütze neuerlich im Rampenlicht stehen, als er sich zu einem unsportlichen Verhalten hinreißen ließ und die Gelb-Rote Karte sah (81.). In Überzahl hatte die Gierzinger-Crew einige gute Möglichkeiten, um endlich für Klarheit zu schaffen. "Die 4-gegen-2 bzw. 3-gegen-1-Situationen haben wir nicht ausnutzen können", berichtete der heimische Coach. Dass auch die Bergheimer die Begegnung nicht in voller Stärke beendeten, war letzten Endes einer Aktion in der Nachspielzeit geschuldet - da sah auch Teufl wegen Unsportlichkeit die Ampelkarte (93.). "Der Sieg war verdient. Ich bin froh, dass die Mannschaft die Führung über die Zeit gebracht hat. Das ist ihr ja zuletzt gegen Bramberg leider nicht gelungen", so Gierzinger abschließend.

Die Besten bei Bergheim: Schweiger (ST), D. Prötsch (DM)

