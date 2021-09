Remiskönig Golling sorgt für Halleins erste Verlustpunkte

Details Sonntag, 05. September 2021 10:20

Das gestrige Tennengauer Derby zwischen dem SC Golling und dem UFC Hallein endete leistungsgerecht 1:1. Während es für die Wintersteller-Boys nach vier vollen Erfolgen am Stück die ersten zwei Verlustpunkte hagelte, war es für die Gollinger Remiskönige bereits die vierte Punkteteilung im fünften Spiel. Top: Beide Teams sind nach fünf Runden weiterhin ungeschlagen.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Brückler brachte Heimelf in Front, Siller mit schneller Retourkutsche

Im Tennengau-Derby hatten die Akteure mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen. "Der Platz war sehr holprig. Dem geschuldet gab's beidseitig viele Stockfehler", schilderte Hallein-Trainer Eidke Wintersteller. In Durchgang eins übernahmen die Hausherren das Kommando, waren optisch überlegen. Nicht überraschend, dass in Minute 36 Torjäger Brückler nach einem Standard auf 1:0 stellte. Doch die Antwort des Leaders folgte auf dem Fuß: Die Gollinger brachten die Kugel nicht entscheidend aus dem Gefahrenbereich, Siller drückte von der Strafraumgrenze ab und traf - 1:1 (40.).

"Irgendwie wie Feuerwehr gegen Musi"

Eine Umverteilung des Kräfteverhältnisses sorgte in der weiteren Folge dafür, dass die Halleiner Oberwasser erlangten. "Es war aber weiterhin kein gutes Spiel. Irgendwie wie Feuerwehr gegen Musi", ließ Wintersteller einen raus. Nachdem die Gäste zweimal am Führungstreffer geknabbert hatten, Golling-Keeper Waltl erst Babic den Winkel zugemacht und anschließend einen Siller-Schuss übers Torgebälk gelenkt hatte, wurden den Lessacher-Schützlingen gleich zwei Goals wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Der Endspurt verlief hektisch, weder die Gollinger noch die Salinenstädter wollten verlieren. Dieser Wunsch wurde den beiden Teams letzten Endes Befehl, endete das Gau-Duell mit einem 1:1-Remis. "Gerecht, wie ich finde. Wir können damit leben, zumal es nach vier Siegen unser erstes Unentschieden ist. Für Golling hingegen ist es ja schon das vierte", so Wintersteller abschließend.

Die Besten bei Hallein: Neureiter (IV), Andonov (IV), Meier (RV)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!