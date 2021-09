"Geht so in Ordnung" - Neumarkt unterliegt Primus Hallein

Details Samstag, 18. September 2021 07:23

Ein bravourös kämpfender TSV Neumarkt konnte dem Leader UFC Hallein am gestrigen Freitag nicht das Wasser reichen und unterlag auf heimischer Anlage mit 0:3. Damit sind die Neumarkter wohl endgültig im Tabellen-Mittelstand angekommen. Indes bauten die Salinenstädter, aufgrund der Eugendorfer Derbypleite (0:1 gegen Hallwang), ihre Leaderposition auf satte sechs Zähler aus.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Babic mit viel Gefühl zur Halleiner Führung

"Wir dachten, dass Neumarkt nach dem 0:7 verunsichert sei. Davon war aber überhaupt nichts zu sehen", bekamen es Übungsleiter Eidke Wintersteller und seine Tabellenführer mit einem sehr unangenehm zu bespielenden Gegner zu tun. In der ersten Halbzeit, die vor allem mit hoch angeschlagenem Tempo punkten konnte, waren spruchreife Aktionen im letzten Dritten vorerst dünn gesät. Wintersteller kannte den Grund: "Beide Abwehrreihen sind gut gestanden, haben nichts zugelassen." Dass der Ligaprimus letztendlich doch mit einer knappen Führung in die Pause marschierte, war Babic zu verdanken, der bei einem Corner gesucht und gefunden wurde und das Kunstleder mit der Innenseite aus gut 20 Metern gefühlvoll ins Netz streichelte - 0:1 (33.).

Zwei Elfertore - Wintersteller-Truppe blieb kühl

Die Tennengauer kamen nach dem Pausentratsch verbessert aufs Grün, hätten eigentlich rasch alles klar machen können. "Wir sind einige Male alleine aufs Tor hin, der Neumarkter Keeper hat aber stark gehalten", so Wintersteller weiter. Wie wichtig Nervenstärke sein kann, zeigte sich fortan gleich doppelt: Erst stellte Abwehrmann Andonov vom Punkt auf 0:2 (65.), im Finish versenkte Kumpane Reichinger Halleins Elfer Nummer zwei - 0:3 (80.). Trotz Niederlage zeigte sich Thalhammer nicht unzufrieden: "Aus dem eigenen Fluss heraus ist Hallein zu keiner Chance gekommen. Wenn, dann nur durch unsere Eigenfehler. Unterm Strich geht die Niederlage so in Ordnung. Über die gesamte Spieldauer gesehen ist kein Kraut gewachsen." Ähnlich sah's auch Wintersteller, der wusste: "In Neumarkt ist es nie leicht zu spielen, geschweige denn zu bestehen."

Die Besten bei Hallein: L. Crnogorcevic (LV), Meier (RV), Neureiter (IV), Babic (ZM)

