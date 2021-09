Golling nach "toller Mannschaftsleistung" mit 5:1-Sieg belohnt

Details Sonntag, 19. September 2021 09:57

Ein im Kollektiv starker SC Golling schickte den SV Straßwalchen gestern Nachmittag mit einer 5:1-Packung nach Hause und rückte in der Tabelle damit auf Position zwei vor. Herb für die Gäste: Nach drei relativ raschen Gegentreffern musste man die weitere Spielzeit mit einem Mann weniger überbrücken - Abwehrmann Patrick Berner wurde knapp nach der Halbstundenmarke mit Rot vom Platz gestellt.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Gebrauchter erster Durchgang für Straßwalchen

Golling startete gut in dieses Aufeinandertreffen. Fast schon etatmäßig - Übungsleiter Christoph Lessacher erklärte: "Wie schon in den vergangenen Heimspielen. Der Unterschied war, dass wir dieses Mal vorne auch die Tore gemacht haben." Auf was Lessacher hindeutete war der hurtige Drei-Tore-Vorsprung, den Huremovic vom Punkt (8.), Auer (12.) und Tormaschine Brückler (21.) besorgten. Noch dicker kam es für die Grün-Weißen aus Straßwalchen, als Defensivboy Patrick Berner wegen Verhinderung einer klaren Torchance mit dem roten Karton unter die Dusche geschickt wurde (31.). "Was uns aber nicht wirklich in die Karten gespielt hat", fügte Lessacher hinzu. Die Gollinger stellten auf Verwaltungsmodus um, wurden zusehends passiver und kurz vor der Pause dafür bestraft: Muminovic verkürzte mit seinem verwandelten Elfer auf 3:1 (40.).

Brückler übernimmt Führung in ligainternen Torschützenliste

Die dezimierte Königseder-Elf riskierte nach dem Seitenwechsel Kopf und Kragen. "Die Drangphase von Straßwalchen, welche von Minute 46 bis 60 gedauert hatte, konnten wir Gott sei Dank gut überstehen", so Lessacher weiter. In der Folge ließ Brückler zunächst mit seinem zweiten Treffer auch die letzten Hoffnungen der Flachgauer im Keim ersticken (61.), ehe Gollings Scharfschütze im Finish noch höchstpersönlich das 5:1-Endresultat markierte (81.). Mit mittlerweile acht Saisontreffern führt Brückler nun die Torschützenliste der Salzburger Liga an. "Wir haben das Spiel über weite Strecken gut im Griff gehabt - eine tolle Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg", jubelte Lessacher. Mit der vollen Punkteausbeute im Gepäck kletterten die Tennengauer auf die zweite Tabellenposition, sind nun erster Hallein-Verfolger.

Die Besten bei Golling: Pauschallob ( herausragend: L. Brückler (ST), Huremovic (OM), Auer (DM), Lienbacher (IV), Pajic (LM) )

