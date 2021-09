0:1 gegen Eugendorf! Halleins weiße Weste futsch

Details Samstag, 25. September 2021 21:53

Ja, der UFC Hallein kann noch verlieren! Der bis dato noch ungeschlagene Leader der Salzburger Liga musste im heutigen Topspiel gegen Titelaspirant USC Eugendorf eine knappe 0:1-Heimniederlage in Kauf nehmen. Den alles entscheidenden Treffer erzielte Goleador Christof Kopleder mit Köpfchen.

Fotocredit: Adi Aschauer

Eugendorf geigte groß auf

In der ersten halben Stunde brannten die Grün-Weißen aus Eugendorf ein wahres Feuerwerk ab. Gäste-Dompteur Arsim Deliu schwärmte: "Da haben wir gezeigt, was möglich ist - einfach nur top." Inmitten dieser bärenstarken Phase gelang den Deliu-Mannen der hochverdiente Führungstreffer: Kopleder verwertete eine Flanke per Kopf zum 0:1 (12.). Der Auftritt des großen Liga-Titelfavoriten imponierte auch Hallein-Coach Eidke Wintersteller: "Sie haben uns die Grenzen aufgezeigt. Daraus können wir nur lernen." Erst in den Schlussminuten der ersten Spielhälfte konnten sich die Salinenstädter etwas erfangen und sich vom Dauerdruck der Flachgauer befreien. Und prompt kamen sie, die Möglichkeiten auf den Ausgleich. Zunächst zeichnete sich Gäste-Keeper Meissnitzer bei einem Babic-Abschluss aus, ehe wenig später Siller bei seinem Versuch von der Strafraumgrenze nur wenige Zentimeter fehlten.

Fotocredit: Adi Aschauer

Halleiner Standards sorgten für erhöhten Puls bei Eugendorf

Die knapp 200 Besucher bekamen nach dem Seitenwechsel ein munteres Hin und Her zu Gesicht. "Eine typische Kampfpartie, in der die zwingenden Chancen lange ausblieben", klärte Wintersteller auf. Aus dem Spielfluss heraus eher weniger, dafür war es die Vielzahl an Halleins ruhenden Bällen, die es den Eugendorfern im weiteren Verlauf nicht ganz so gemütlich machte. "Eckbälle, Freistöße, weite Einwürfe - da kann ja schließlich immer etwas passieren", musste Deliu bis zum Schluss um die volle Punkteausbeute zittern. Weil die Wintersteller-Crew daraus jedoch kein Kapital schlagen konnte und die Gäste in der Schlussminute eine Top-Chance aufs 0:2 vernebelten, blieb's im Hit schlussendlich beim knappen 0:1-Auswärtserfolg. Ein Sieg, der den Eugendorfern laut Deliu "richtig gut tut": "Auf die starken ersten 30 Minuten können wir aufbauen. Heute haben wir über weite Strecken gezeigt, dass wir es auch kämpferisch draufhaben." Derweil sprach Wintersteller trotz Niederlage gar von "einer der besten Saisonleistungen": "Ohne die anderen Mannschaften schlecht zu machen, sind wir heute erstmals gefordert worden. Eugendorf hat verdient gewonnen."

Fotocredit: Adi Aschauer

Die Besten bei Eugendorf: Meissnitzer, Kopleder, Gsenger

