Altenmarkt durchkreuzt Hallwanger Mini-Serie

Details Samstag, 25. September 2021 23:59

Nach wettbewerbsübergreifend drei Siegen am Stück musste der UFC SV Hallwang unter der Leitung seines neuen Coaches Alexander Drachschwandtner die erste Niederlage hinnehmen. Beim letztendlichen 2:6 gegen den UFC Altenmarkt überraschte vor allem die Höhe. Altenmarkts spielender "Co", Markus Buchacher, der übrigens selbst drei Mal einnetzte, war aus dem Häuschen: "So viele Tore haben wir schon lange nicht mehr geschossen."

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Doppelbelastung spielte eine nicht unwesentliche Rolle

Obwohl sich die Gäste aus Altenmarkt zu Beginn vollkommen ausgeschlafen präsentierten, musste Schlussmann Kühleitner das Kunstleder nach neun Minuten aus dem eigenen Netz fischen: Die Pongauer konnten sich nach einem Eckball der Hallwanger nicht entscheidend befreien, Wagner fasste sich von der Strafraumgrenze ein Herz und stellte zeitig auf 1:0. Die Antwort der Pongauer folgte in der 22. Spielminute, als ein Eigentor von Pechvogel Eingang erzwungen wurde - 1:1. Bis zur Pause wartete man vergeblich auf weitere Highlights. "Man hat gemerkt, dass die Cupspiele unter der Woche für beide Mannschaften enorm kräftezerrend waren", lautete Buchachers Begründung.

Vier Goals in 16 Minuten: Hallwanger Kiste im Finish unter Beschuss

"Wir wollten den Beginn der zweiten Halbzeit nicht verschlafen. Das war in den letzten Partien ja oft unser Manko", schilderte Buchacher. Dieses Vorhaben setzten die Altenmarkter in die Tat um, waren gleich nach dem Seitenwechsel hellwach und gingen in Minute 64 erstmals an diesem Fußballnachmittag in Front: Den Treffer erzielte der spielende Co-Trainer der Altenmarkter höchstselbst - 1:2. Zwar kamen die Drachschwandtner-Jungs mit Start der Schlussviertelstunde durch Leitner zum 2:2-Ausgleich (75.), im Endspurt brachen bei den Hausherren aber alle Dämme. "Die Gegenwehr wurde immer weniger", nahm es Buchacher vorweg. Er selbst in doppelter Ausführung (78., 94.), Bozic (79.) und Scharfetter (85.) sorgten unterm Strich für einen furiosen 6:2-Auswärtserfolg. "Auch wenn der Sieg im Endeffekt zu hoch ausgefallen ist, haben wir uns vieles mit enormen Laufpensum erarbeitet. Über die ganze Spieldauer gesehen war es verdient", so Buchacher abschließend.

Die Besten bei Altenmarkt: Fanninger (DM), Mooslechner (LM), Schnitzer (RV)

