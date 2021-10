"Letzte Bastion" Golling gefallen

Details Samstag, 02. Oktober 2021 10:16

In der 9. Runde der Salzburger Liga ist dem TSV Neumarkt das Kunststück geglückt, dem bis dato noch ungeschlagenen SC Golling die erste Saisonpleite zuzufügen. Dabei klagten die Tennengauer über einen äußerst unglücklichen Spielverlauf: Sejdic sah früh Rot, Brückler konnte nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand nur noch zum Ehrentreffer einnetzen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Lessacher-Boys "doppelt bestraft" - Thalhammer: "Hat uns in die Karten gespielt"

13 direkte Duelle, davon elf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage - im aktuellen Jahrhundert avancierten die Gollinger zum Neumarkter Lieblingsgegner. Daran sollte sich auch gestern nichts ändern. Und das, obwohl die von Übungsleiter Christoph Lessacher trainierten Tennengauer als einzige Mannschaft in der Salzburger Liga nach acht Runden noch ohne Niederlage geblieben waren. Das Match am Neumarkter Kunstgrün startete gleich mit einem Aufreger. Knappe fünf Minuten waren gespielt, als sich Veselinovic die Kirsche mit der Brust zurechtlegte, nur um sie aus kurzer Distanz in Richtung Gollinger Gehäuse zu feuern. Sejdic warf sich heldenhaft dazwischen, konnte den Torerfolg des TSV aber nur mehr mit der Hand verhindern - Rot für den Gäste-Akteur, Elfmeter für die Hausherren. Lessacher ortete bereits bei Veselinovics Ballannahme ein Handspiel und ließ seinem Ärger freien Lauf: "Wir wurden doppelt bestraft - das ist ein Skandal." Den fälligen Strafstoß verwandelte Routinier Friedl zum 1:0 (6.). "Freilich hat uns das in die Karten gespielt", gab Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer zu. Die zehn übriggebliebenen Tennengauer fighteten aufopferungsvoll, mussten in Minute 34 allerdings den nächsten Rückschlag einstecken: Ndure wurde auf dem Flügel freigespielt und ließ Goalie Kuljic mit seinem Geschoss ins lange Eck keine Abwehrchance - 2:0.

Gollings erster Umfaller besiegelt

Als abermals Ndure seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und die Führung des TSV auf 3:0 erhöhte (49.), sprachen beide Lager unisono von einer Vorentscheidung. Während die Heimelf im weiteren Verlauf zwei, drei Konter nicht sauber zu Ende ausspielen konnte, gelang den Gollingern zumindest der Ehrentreffer: Nach einem Eckball schraubte sich Tormaschine Brückler in den Neumarkter Abendhimmel, konnte das Luftduell für sich entscheiden und seine Farben auf die Anzeigetafel bringen - 3:1 (80.). Wenige Augenblicke später wurde es wieder turbulent, hätte Lessacher bei Brandls Vergehen liebend gerne eine andere Kartenfarbe gesehen. "Eine klare Tätlichkeit. Wenn's da mit Zehn-gegen-Zehn weitergeht, hätte es noch einmal spannend werden können." Weil Schiri Salihovic die Szene anders bewertete und Brandl "nur" Gelb sah, blieben die Neumarkter in voller Stärke und brachten den Zwei-Tore-Vorsprung letztendlich souverän ins Trockene. "Neumarkt hat sich nach dem 1:0 hinten reingestellt, nur mehr auf Konter gewartet. Wir haben das Geschehen kontrolliert, ohne aber zu zwingenden Chancen zu kommen - oft hat der letzte Pass gefehlt", raunzte Lessacher. Indes pustete Thalhammer nach den schwierigen letzten Wochen kräftig durch: "Eine unserer besten Leistungen in diesem Jahr, auch wenn der Spielverlauf glücklich war."

Die Besten bei Neumarkt: Fallnbügl (IV), Friedl (ZM), Veselinovic (ST)

