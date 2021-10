Primus Hallein lässt in Altenmarkt Federn

Details Samstag, 02. Oktober 2021 22:18

Im Zuge der 9. Runde kam der Salzburger Liga-Tabellenführer UFC Hallein im Gastspiel beim UFC Altenmarkt nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Markus Buchacher hatte die Pongauer zu Beginn des zweiten Durchgangs vorangebracht, Lukas Danter sorgte zur Freude der Salinenstädter zumindest für den zahlenmäßigen Gleichstand. Die Wintersteller-Männer bleiben zwar nach wie vor Erster, der Vorsprung auf Eugendorf, dem neuen Tabellenzweiten, schmolz auf zwei Zähler.

Fotocredit: Adi Aschauer

Erfolgsverwöhnte Halleiner mussten sich mit X begnügen

Am Kunstrasenplatz in Altenmarkt war in den ersten 45 Minuten herzlich wenig los. "Altenmarkt war zu elft in der eigenen Hälfte, hat auf Konter gewartet. Wir hingegen haben den Ball viel zu langsam laufen lassen", riss die Partie Hallein-Coach Eidke Wintersteller nicht wirklich vom Hocker. Die 15-minütige Pause dürfte beiden Teams recht gut getan haben, denn nach dem Wiederanpfiff wurde die Intensität merkbar in die Höhe geschraubt. Weil die Salinenstädter noch weiter aufrückten, energischer ins Pressing gingen, bekamen die knapp 250 Augenzeugen ein munteres Hin und Her zu sehen. "Eine Art offener Schlagabtausch", ergänzte Wintersteller. Wenige Augenblicke vor der gespielten Stunde gingen die Altenmarkter in Führung: Halleins Klärungsversuche scheiterten, Markus Buchacher schnappte sich das Leder und knallte es platziert zum 1:0 in die Maschen (58.). Die Freude über den knappen Vorsprung hielt in der weiteren Folge nicht lange. In Minute 66 kombinierte sich der Leader durch die Reihen, Popovic bediente Reichinger, der scheiterte an Keeper Kühleitner, der Abstauber von Danter saß - 1:1. Und dieser Kühleiter sollte im Anschluss noch zwei, drei Mal im Fokus stehen, als er bei den Offensivmomenten der Tennengauer immer wieder zum Partycrasher mutierte. "Aktuell kämpfen wir gegen die starken gegnerischen Torhüter", nahm es Wintersteller schmunzelnd zur Kenntnis. Dass es am Ende nur ein Zähler wurde, ging für den Übungsleiter des derzeitigen Ligaprimus' in Ordnung: "Es ist ein gerechtes Ergebnis, zumal sich die Partie über die gesamten 90 Minuten recht ausgeglichen gestaltete."

Die Besten bei Hallein: D. Crnogorcevic (IV), Siller (ZM), Alic (ZM), Danter (ST)

