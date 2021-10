Etliche Hallein-Verfolger kommen in Runde 11 ins Straucheln

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 21:24

Gleich drei Topteams der Salzburger Liga sind in der 11. Runde sieglos geblieben. Nachdem der SC Golling schon am Freitag in Altenmarkt (2:4) ausgerutscht war, musste der UFC Siezenheim eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen Bürmoos hinnehmen. Indes kam der SV Straßwalchen bei Neumarkt nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Einzige Ausnahme: Der USC Eugendorf rang vor heimischem Publikum Bramberg mit 3:2 nieder, ist nun wieder Zweiter.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Eugendorf feiert Grünschnabel Moser

Neben Leader Hallein (4:2 in Bergheim) dürfen sich die Grün-Weißen aus Eugendorf zu den Siegern des 11. Spieltags zählen. Beim hauchdünnen 3:2-Heimerfolg über Bramberg avancierte der erst 19-jährige Jungspund Tobias Moser zum Matchwinner, brachte die Deliu-Crew mit seinen ersten beiden Saisontreffern (1., 61.) zweimal in Front, Knipser Kopleder (73.) kutschierte Eugendorf endgültig auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer durch Panzl vom Elferpunkt (89.) kam für die Wildkogler zu spät. Dass man nun wieder die zweite Tabellenposition bekleidet, ist für Übungsleiter Arsim Deliu eher zweitrangig: "Wir schauen ausschließlich auf uns. Der Fokus liegt schon auf Neumarkt."

Verfolgertrio ließ Federn

Nicht nach Wunsch verliefen die Spiele für Golling, Siezenheim und Straßwalchen. Die Gollinger, wir berichteten, mussten sich am Freitagabend trotz 2:1-Pausenführung Altenmarkt mit 2:4 geschlagen geben. Tags darauf wurde Siezenheim von Bürmoos mit 2:3 gebogen. Erfreulich: Der SVB schoss sich selbst in den elitären Kreis der Salzburger Liga, grüßt von Tabellenplatz fünf. Auch keine volle Ausbeute gab's für die Straßwalchener auf dem Neumarkter Kunstrasen. Glück im Unglück: Muminovic rettete der Königseder-Truppe mit seinem verwandelten Elfmeter kurz vor Ultimo (89.) zumindest einen Zähler.

