"Hatten das Glück des Tüchtigen" - Bergheim fügt Thalgau schmerzhaft hohe Heimpleite zu

Details Samstag, 23. Oktober 2021 22:46

Sowohl der UFV Thalgau als auch der FC Bergheim hinkten im bisherigen Saisonverlauf den Erwartungen vieler hinterher. Im Duell Tabellenzwölfter gegen Tabellendreizehnter erlitten die Thalgauer auf heimischem Untergrund Schiffbruch, unterlagen effektiven Bergheimern deutlich 2:7. Mit vier Goals erwischte FCB-Stürmer Stefan Ziss einen wahren Sahnetag. Somit tauschten beide Teams ihre Tabellenplätze.

Fotocredit: TSU Bramberg (ARCHIVBILD)

Bergheim ballerte Thalgau klar ins Hintertreffen

In der Startphase wurde den 80 Zusehern schon so einiges geboten, fanden doch beide Mannschaften beste Möglichkeiten auf eine rasche Führung vor. Nach kurzem Leerlauf stachen die Gäste in der 25. Minute zu: Marko Culjak stellte auf 0:1. "Wir hatten das Glück des Tüchtigen, haben im weiteren Verlauf aus jeder Chance ein Tor gemacht. Das war ja nicht immer so", analysierte Bergheim-Coach Robert Gierzinger. Weil Ziss in Minute 38 den Vorsprung der Gastelf verdoppelte und Culjak kurz vor dem Pausensignal ein zweites Mal abdrückte, hatte die FCB-Führung zur Halbzeit eine recht komfortable Gestalt angenommen. "Meine Mannschaft konnte sich für ihre enorme Laufarbeit belohnen und hat den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen", ging der Zwischenstand für Gierzinger absolut in Ordnung.

Gierzinger-Schützlingen ging nahezu alles auf

Ergebnisverwaltung? Denkste! Bergheim blieb auch nach dem Wiederankick im Vollsprintmodus und drückte der Partie und den Thalgauern weiterhin seinen Stempel auf. Nachdem Ziss in der 63. Minute auf 0:4 erhöhte, gab's aus Sicht der Hausherren dank der Treffer von Bergmüller (68.) und Kreuzer (76.) zumindest einen kleinen Funken Hoffnung. Mit dem war's vorbei, als Ziss in Minute 85 zum 2:5 einstiefelte. Kurz darauf fand Sandics Halbvolley aus 20 Metern den Weg ins Glück (88.) und Ziss krönte seine überragende Performance mit seinem vierten Knöpferl - 2:7 (90.). "Es hat alles für uns gespielt. Der Sieg ist verdient. Ein Lob an die gesamte Mannschaft", fiel Gierzinger und seinen Bergheimern nach dem erst dritten Saisonsieg ein großer Stein vom Herzen.

Die Besten bei Bergheim: Pauschallob (herausragend: Ziss, Culjak, Leitner)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!