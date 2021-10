"Gerechte Punkteteilung" bei Neumarkt gegen Eugendorf

Details Samstag, 23. Oktober 2021 23:24

In der 12. Runde der Salzburger Liga trennten sich der TSV Neumarkt und der USC Eugendorf mit einem 1:1-Unentschieden. Bernhard Pecho hatte den TSV in Durchgang eins mit viel Schmackes in Führung geballert, Andreas Schobersberger glückte im Laufe des zweiten Abschnitts der Ausgleich. Schlimm: Gäste-Akteur Hannes Endletzberger verletzte sich am Knie, musste mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert werden.

Fotocredit: TSU Bramberg (ARCHIVBILD)

Neumarkt mit Vorteilen

"Die erste Halbzeit, speziell der Anfang, hat ganz klar Neumarkt gehört", gestand Eugendorf-Coach Arsim Deliu. In einer eher chancenarmen Partie hinterließ der TSV zunächst den besseren Eindruck und ging nach 33 absolvierten Minuten wahrlich nicht unverdient mit 1:0 in Front: Pecho wurde in der Gäste-Box gesucht und gefunden, dieser legte sich die Kirsche zwei Meter vor, nur um sie im Anschluss ins kurze Eck zu jagen. "Da hat unsere Restverteidigung nicht gestimmt. Den Konter haben wir nicht gut abgesichert", ärgerte sich Deliu.

Grün-Weiße schlugen zurück

Im Vergleich zum ersten Spielabschnitt zeigte die Leistungskurve nach dem Seitenwechsel bei Eugendorf stark nach oben. Was auch Deliu so sah: "Wir haben halbwegs das gespielt, zu dem wir momentan im Stande sind." Nachdem bei einer Kopleder-Bude wegen einer Abseitsstellung noch die Fahne des Linienmanns hochgegangen war, durften die Grün-Weißen in der 71. Minute den Ausgleichstreffer bejubeln: Kneissl tankte sich am rechten Flügel durch, Querleger, Kopleder sauste drüber, Schobersberger zog ab und traf - 1:1. Im finalen Akt fühlten sich die Eugendorfer noch benachteiligt, als Schiedsrichter Begovic einen Umfaller von Kopleder nicht als Foul wertete. "Er ist gelegt worden. Ein glasklarer Elfmeter", hätte Deliu in dieser Situation anders entschieden. Indes beobachtete Neumarkt-Obmann Mike Thalhammer in der Schlussviertelstunde einen "offenen Schlagabtausch": "Beide Mannschaften haben Möglichkeiten auf den Sieg vorgefunden. So wie das Spiel aber gelaufen ist, war es unterm Strich eine gerechte Punkteteilung." Schockmoment für die Eugendorfer: Für Endletzberger musste die Rettung ausrücken, eine schwere Knieverletzung wird vermutet. Deliu bangt: "Wir befürchten das Schlimmste, hoffen allerdings das Beste."

Die Besten: Fallnbügl, Veselinovic, Friedl bzw. Kneissl, Gsenger

