"Hätten Sack früher zumachen müssen", dennoch: Königseder-Boys schlagen Hallwang

Details Samstag, 19. März 2022 23:56

Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hatte sich Alexander Drachschwandtner wohl anders vorgestellt. Der Coach des UFV SV Hallwang verlor mit seinem Team bei seiner "Ex", dem SV Straßwalchen, zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft knapp mit 1:2. Dabei verhinderte die maue Chancenverwertung der Grün-Weißen einen vorzeitigen Spielentscheid.

Fotocredit: Adi Aschauer

Straßwalchen-Doppelschlag in Highspeed

Das Match in der Straßwalchner Negova-Arena war für Alexander Drachschwandtner ein ganz besonderes. Vor seinem Amtsantritt in Hallwang gab der 41-jährige Übungsleiter seine Expertisen ausgerechnet im Lager der Grün-Weißen weiter. Für ihn umso bitterer, dass seine Mannen nach einer intensiven und zweikampfbetonten Anfangsphase via Doppelschlag rasch ins Hintertreffen gerieten. In Minute 22 war David Schörghofer allein auf weiter Flur und schob die Kugel eiskalt an Hallwang-Goalie Domonkos Kecskes vorbei ins Tor, drei Minuten danach sorgte Sebastian Chudoba mit einem klassischen Abstaubertor fürs 2:0 (25.). "Beide Mal war's ein Fehler im Spielaufbau", ärgerte sich Drachschwandtner. Auf der Gegenseite sorgte der fahrlässige Umgang mit den Torchancen für Unmut. "Wir hätten den Sack scho viel früher zumachen und die Partie noch vor der Pause entscheiden müssen", sagte Straßwalchens Coach, Florian Königseder.

Löws Anschlussgoal das höchste der Hallwanger Gefühle

Weil die Heimelf seine Gelegenheiten verjuxte, blieb der Ausgang der Partie lange offen. Erst recht, als Schiedsrichter Andreas Gruber nach einer undurchsichtigen Aktion im Strafraum der Straßwalchner plötzlich auf indirekten Freistoß entschied. Beide Trainer unisono: "Warum er so entschieden hat, bleibt ein Rätsel." Den kurz abgespielten, ruhenden Ball in brandgefährlicher Tornähe knallte Routinier Bernhard Löw scharf ins Kabinett, verkürzte damit auf 2:1 (89.). Mehr wollte den Gästen, die im Verlauf der zweiten Halbzeit von Viererkette auf Dreierkette umgestellt hatten und dadurch voll ins Risiko gegangen waren, hinterher jedoch nicht mehr gelingen. "Straßwalchen war jetzt nicht hochüberlegen oder viel besser als wir, aber sehr clever", meinte Drachschwandtner. Sein Pendant sah einen "verdienten Sieg": "Wir haben kaum nennenswerte Offensivaktionen der Hallwanger zugelassen."

Die Besten bei Straßwalchen: David Schörghofer (ST), Manuel Gerbl (DM), Ivan Jedinger (LV)