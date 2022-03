Starke Ersatzbank als Schlüssel zum Erfolg: Adnet biegt Neumarkt 3:1

Details Sonntag, 20. März 2022 01:03

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SK Adnet und dem TSV Neumarkt stand lange auf Messers Schneide. Erst die vollzogenen Auswechslungen sorgten auf Seiten der Heimischen für den frischen Wind, der ihnen letzten Endes einen 3:1-Erfolg bescherte.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Neumarkt den Tick besser

200 Augenzeugen sahen eine erste Halbzeit, in der sich die Gäste aus dem Flachgau leichte Vorteile erspielen konnten. "Neumarkt hatte drei gefährliche Aktionen, wir eine", bilanzierte Adnet-Sektionsleiter Roman Walkner. Nachdem Heim-Akteur Andreas Essl verfrüht ausgeschieden und durch Christoph Ebner ersetzt worden war (14.), konnten die Neumarkter in Abwesenheit von Coach Friedrich Oberascher nach 23 gespielten Minuten erstmals zum Torjubel abdrehen: Eric Friedl stellte auf 0:1. Die Retourkutsche der Heimelf gab's rund um die Halbstundenmarke, als Patrick Sparber bei seinem ersten Versuch noch an Gäste-Keeper Fabio Gruszka gescheitert war, den Abpraller jedoch per Kopf zum 1:1-Ausgleich verwertete (31.).

Adnets Joker stachen

Je länger das Kräftemessen dauerte, desto griffiger wurde die Spielanlage der Adneter. Das Erfolgsrezept war im Endeffekt eine qualitativ hochwertig besetzte Ersatzbank. Walkner: "Die Auswechslungen haben den Unterschied ausgemacht und die Partie sozusagen gedreht." Lukas Würtinger drückte dem Spiel ab dem Seitenwechsel den Stempel auf, Kumpane Horst Nestaval durfte in den finalen 25 Minuten sein Können zeigen. Zweitgenannter brauchte ganze vier Minuten, um Patrick Sparber in Szene zu setzen, der wiederum mit einem gekonnten Lupfer Adnet 2:1 in Führung brachte (77.). Wenige Augenblicke danach geigte Nestaval ein weiteres Mal groß auf, nützte eine Gruszka-Unsicherheit gnadenlos aus und sorgte für den Todesstoß - 3:1 (83.).

Die Besten bei Adnet: Horst Nestaval (ZM), Lukas Würtinger (LM)