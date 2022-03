Adnet bremst zahnlose Eugendorfer im Verfolgerduell aus

Details Sonntag, 27. März 2022 12:42

Mit dem USC Eugendorf und dem SK Adnet trafen am gestrigen Samstagnachmittag zwei Hallein-Verfolger im direkten Duell aufeinander. Das bessere Ende hatten dabei die von Thomas Heissl tranierten Tennengauer, die sich dank eines verwandelten Elfmeters von Andreas Schnöll hauchzart mit 1:0 durchsetzten. Damit verteidigten die Adneter in der Tabelle ihren dritten Platz, Eugendorf ist mit einem Spiel weniger am Konto Fünfter.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Adneter Defensive hielt Stand

Die Eugendorfer erwischten auf heimischen Geviert einen bärenstarken Beginn und ließen Ball und Gegner gekonnt laufen. "In der ersten halben Stunde waren wir stark am Drücker, haben einen feinen Fußball gezeigt", schilderte Eugendorfs Sportlicher Leiter, Marco Wuppinger. Einziger Minuspunkt: So richtig zwingend wurden die Grün-Weißen nicht. "Wir haben ein gutes Gegenmittel gehabt und Eugendorf keine Chance ermöglicht", reibte sich Adnet-Dompteur Thomas Heissl währenddessen die Hände. Die ersten nennenswerten Torannäherungen sollte es erst gegen Ende des ersten Abschnitts geben: Ein Thaler-Schuss, eine Doppelchance beim darauffolgenden Eckball (35.) sowie eine Kopleder-Möglichkeit (36.) standen den Hausherren zu Buche, auf der Gegenseite klärte Ramspacher in höchster Not gegen den einschussbereiten Adnet-Knipser Sparber.

Eugendorf geriet nach Schnöll-Elfer ins Hintertreffen

Wenige Aktionen nach Wiederbeginn roch es stark nach Elfmeter, als ein Adneter in der Heim-Box von den Beinen geholt wurde. "Den kann man geben", gestand Wuppinger. Zehn Minuten später gab es ihn dann - den Strafstoß für die Heissl-Crew - nachdem Ernemann nicht nur Ball sondern auch Sparber gespielt hatte. Andreas Schnöll übernahm die Verantwortung und netzte zum 0:1 ein (62.). "Eugendorf hatte zwar mehr Spielanteile, wir aber mehr Chancen", sagte Heissl. Die Tennengauer setzten mit Gegenangriffen gefährliche Nadelstiche, brachten so die Grün-Weißen immer wieder aus der Balance. "Das 0:2 wäre durchaus möglich gewesen, wenn wir unsere Konter sauberer zu Ende gespielt hätten", musste Heissl bis zum finalen Pfiff um den vollen Erfolg bangen. Indes hoffte Wuppinger auf den sogenannten Lucky Punch: "Mit den Einwechslungen von Pagitsch und Suppan haben wir geglaubt, dass noch was geht." Weil aber Kopleder nach Kneissl-Flanke nur die Innenstange traf, blieb es beim hauchdünnen Auswärtserfolg für die Adneter. "Im Endeffekt war's ein dreckiger Sieg", nahm Heissl die drei Körner jedoch dankend an. Für Wuppinger und Co gilt hingegen Mund abputzen und sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren: "Ich muss Adnet gratulieren - der Sieg war nicht unverdient. Unsere nächsten zwei Gegner sind Bergheim und Puch. Das müssen sechs Punkte sein."

Die Besten bei Adnet: Grabovica (TW), Posch (DM), Marx (IV)