Bis zum Schluss gefordert, aber: Golling schlägt Siezenheim 3:2

Details Sonntag, 27. März 2022 16:15

Frühjahrsauftakt perfekt gemacht! Nach dem 3:0-Derbysieg gegen Puch nahm sich der SC Golling an diesem Spieltag den UFC Siezenheim zur Brust, nur um ihn knapp mit 3:2 besiegen. Das mit vielen Zweikämpfen behaftete Aufeinandertreffen schien nach Gollings zweimaliger Zwei-Tore-Führung bereits vorentschieden, mit dem Anschlusstreffer und darauffolgender Schlussoffensive hielten die Gäste das Geschehen aber bis zum Ende offen. Nach dem Schlusspfiff waren sich beide Trainer einig, dass das Spiel keinen Verlierer verdient gehabt hätte.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Gegentreffer aus heiterem Himmel warf Siezenheim aus der Bahn

"Wir haben 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden", bekamen es Christoph Lessacher und seine Gollinger mit sehr unangenehm zu bespielenden Siezenheimern zu tun. Aggressiv, gierig und gegen den Ball äußerst kompakt - die Urbanek-Jungs wussten in vielen Bereichen zu überzeugen. Der Führungstreffer glückte jedoch den Hausherren in der 26. Minute durch Liga-Bomber Brückler - 1:0. "Bis dahin haben wir das Spiel dominiert, mit dem Gegentreffer ist bei uns leider der Faden gerissen", seufzte Gäste-Übungsleiter Peter Urbanek.

Gollinger schleppten sich mit Sack voller Punkte ins Ziel

Weil Brückler kurz vor der Stundenmarke einmal mehr seine Torjägerqualitäten untermauerte, durfte Golling über eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung jubeln (59.). Vorentscheidung? Nein! Auf Seiten der Gäste setzte eine Systemumstellung neue Kräfte frei - den Lohn gab's in Form eines Anschlussgoals von Munaro (69.). Doch dann wurde es aus Siezenheimer Sicht ganz böse: Anstoß, weiter Ball, den Mitterlechner zu Gold machte - 3:1 (70.). "Bei allen drei Gegentreffern ging's zu einfach", schimpfte Urbanek, der im Finish noch einmal Hoffnung schöpfen konnte, als Ganzenhuber einen Freistoß zum 3:2 in den Winkel knallte (72.). "Die Schlussphase war hektisch. Gott sei Dank haben wir den knappen Vorsprung über die Runden gebracht", atmete Lessacher nach einer nervenaufreibenden Schlussphase auf. Der Gollinger Coach zollte dem Gegner viel Lob: "Sie hätten sich einen Punkt verdient." Indes konnte Urbanek mit der Leistung gut leben, nicht aber mit dem Ergebnis: "Die Mannschaft hat gute Arbeit geleistet, einem Top-Team alles abverlangt. Wenn du am Ende verlierst, kannst du dir davon nichts kaufen."

Die Besten bei Golling: Pauschallob (herausragend: Lienbacher (IV), Huijberts (DM))