Oha! Thalgau ringt Bürmoos nieder

Details Sonntag, 27. März 2022 11:35

Der SV Bürmoos hat in der 15. Runde der Salzburger Liga den Anschluss an die Top-3 verpasst. Die Bauer-Mannen, die zuletzt Leader Hallein (2:2) an den Rand einer Niederlage gebracht hatten, mussten sich dem UFV Thalgau mit 1:3 geschlagen geben. Indes feierte Tomislav Jonjic den ersten "Dreier" als Thalgauer Übungsleiter.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Jonjic-Truppe drehte nach Anlaufschwierigkeiten auf

"Wir haben die ersten 10, 15 Minuten total verschlafen, oft schlecht reagiert", ärgerte sich Coach Tomislav Jonjic über müde Thalgauer. Der Gast aus Bürmoos wusste die heimische Schlafmützigkeit auszunutzen, knallte sich durch ein Goal von Kirchtag früh in Front (5.), hätte aber aufgrund weiterer Sitzer durchaus noch gnadenloser durchgreifen können. Erst mit Fortdauer nahm das Thalgau-Spiel an Fahrt auf. "Ja, es wurde dann besser", erzählte Jonjic, der neben dem Leistungsanstieg auch die ersten Ausgleichschancen sichtete. Kurz vor dem Pausentee versetzten Jagic mit seinem satten 20-Meter-Hammer (40.) und Bergmüller nach Ecke per Kopf (41.) das Lager der Hausherren doch noch in Ekstase. Das Spiel wurde quasi im Schnelldurchlauf auf den Kopf gestellt.

Aufatmen in Thalgau

Die Jonjic-Elf transferierte den Schwung der ersten Hälfte in den zweiten Durchgang. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte letzten Endes der befreiende Sieg eingetütet werden. Für das abschließende Highlight fühlte sich noch einmal Bergmüller verantwortlich. Dem Thalgauer 13-Tore-Mann hüpfte im Nachschlag auf Umwegen die Kugel vor die Füße, sein darauffolgender Abschluss in Richtung verwaistes Tor nur noch Formsache - 3:1 (93.). "Sehr wichtig für uns", zeigte sich Jonjic nach dem ersten vollen Erfolg als Thalgau-Trainer erleichtert. "Die Mannschaft ist gut, sie muss nur an sich glauben - dann werden die guten Ergebnisse von selbst kommen." Derweil haben die Bürmooser nach zwölf ungeschlagenen Matches einen Rückschlag zu verdauen. In der Tabelle bleibt der SVB vorerst Vierter, könnte aber noch nach hinten gereicht werden.

Die Besten bei Thalgau: Pauschallob