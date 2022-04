Vom Kunstgrün profitiert: Golling schreibt auch in Bürmoos voll an

Details Samstag, 02. April 2022 17:24

Der SC Golling hat am heutigen Frühnachmittag beim SV Bürmoos einen verdienten 3:1-Sieg eingefahren - den mittlerweile achten der laufenden Saison. Die Treffer der Tennengauer steuerten Doppelpacker Lukas Brückler und Abwehrmann Maximilian Karner bei. Bürmoos, das den spielerisch bärenstarken Lessacher-Boys klein beigeben musste, war durch Patrick Probst der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Golling sehr überzeugend

"Der Kunstrasen ist uns heute sicherlich zugutegekommen", erzählte Golling-Coach Christoph Lessacher, der gegen ein flaches 4-4-2 der Hausherren den Ball zumeist in den eigenen Reihen beäugte. Auf ebenem Geviert drückten ballsichere und kombinationsfreudige Gäste der Partie ihren Stempel auf. Eine Tatsache, die Bürmoos-Übungsleiter Josef Bauer ins Schwärmen brachte: "Für mich sind sie die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga." Die Dominanz der Tennengauer spiegelte sich im Laufe der ersten Halbzeit auch auf der Anzeigetafel wider: Eine Traumkombination auf dem rechten Flügel war der Ausgangspunkt für Brücklers Saisongoal Nummer 18 (32.).

Probst-Schocker brachte Lessacher-Männer nicht aus der Balance

Zwar kamen die Bauer-Schützlinge in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts durch Probst zum zahlenmäßigen Gleichstand (53.), die Fortsetzungsgeschichte sollte daraufhin aber wieder Golling schreiben. "Die Gollinger sind in vielen Bereichen einfach weiter als wir", gestand Bauer. In der 68. Minute nickte Abwehrrecke Karner einen auf den ersten Pfosten geschlagenen Corner per Kopf ein, ehe wenig später Brückler eine schnelle Umschaltsituation finalisierte (73.). "Bürmoos hat viele Fouls in Strafraumnähe gezogen und sich auf ihre Standards verlassen", fand Lessacher, dessen Team im Schlussspurt jedoch nichts mehr anbrennen ließ. Mit dem alles in allem hochverdienten 3:1-Auswärtssieg konnten die Gollinger ihren Top-3-Platz festigen, bleiben nach 16 gespielten Runden weiter starker Zweiter. Derweil geht's für die Bürmooser, die als Vierter überwintert hatten, in der Tabelle weiter nach unten. Momentan bekleiden die Flachgauer die sechste Position.

Die Besten bei Golling: Pauschallob (herausragend: Huijberts (DM), Gigic (RV))