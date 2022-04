Adnets Hoch geht weiter, Straßwalchen erlebt Déjà-vu

Details Samstag, 09. April 2022 01:41

Mit dem 3:0-Erfolg über den SV Straßwalchen bleibt der SK Adnet im Kalenderjahr 2022 in der Salzburger Liga weiter ohne Punktverlust. Raffael Schörgi hatte die Überflieger aus dem Tennengau früh in Front geschossen, späte Treffer von Christoph Ebner und Mahmud Ali Mahdy stellten die Königseder-Buben endgültig kalt. Indes erlebten die Gäste ein Déjà-vu, konnte man doch einige Parallelen zum letztwöchigen Hallein-Spiel ziehen.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Straßwalchen im Abschluss zum wiederholten Male stümperhaft

"Wie schon gegen Hallein haben wir auch dieses Mal unseren Gegner dominiert, aber schon wieder kein Tor erzielt. Zur Pause hätten wir 3:0 führen müssen", stöhnte Straßwalchen-Coach Florian Königseder. Die Straßwalchner tauchten das ein oder andere Mal gefährlich vor der heimischen Hütte auf. Möglichkeiten von Schörghofer und Chudoba, ein Burgstaller-Kopfball nach einer Ecke sowie ein Johnson-Abschluss, den Adnet-Goalie Grabovica gerade noch ans Torgebälk lenken konnte, brachten aber allesamt keinen Ertrag. Ganz anders auf der Gegenseite - da traf Schörgi bereits in der 10. Spielminute den Grün-Weißen mitten ins Herz - 1:0. "Wir hatten den besseren Start", fand Adnet-Trainer Thomas Heissl.

Adnet machte den Sack spät zu

Aufgrund einer enormen Druckphase der Gastelf waren die Adneter förmlich gezwungen, ihren kompakten Defensivblock in Durchgang zwei ein Stück weit nach hinten zu verlagern. "Um dann im Konter Nadelstiche zu setzen", fügte Heissl hinzu. Als Ebner kurz vor Schluss auf 2:0 stellte (89.), schien der Deckel endgültig draufgepackt. Nach einem kurz andauernden, heimischen Schockmoment, indem ein Freistoßtor von Johnson jedoch wegen eines Gerangels nicht gewertet worden war, sorgte Ali Mahdy im Nachschlag für Klarheit (94.). "Ein Sieg der Leidenschaft", sprach Heissl von einer "geschlossenen Mannschaftsleistung". Auf Seiten der Straßwalchner geht das Rätselraten, wie man doch das Runde am besten ins Eckige bringt, in die nächste Phase.

Die Besten bei Adnet: Grabovica (TW), Posch (DM), Marx (IV)