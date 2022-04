Neumarkt mit "Arbeitssieg" über Hallwang

Details Montag, 25. April 2022 10:25

Im Herbst noch mit 0:7 untergegangen, konnte der TSV Neumarkt das zweite Saisonduell mit dem UFC SV Hallwang wesentlich erfolgreicher bestreiten. Dank eines Doppelpacks von Sinan Ustaoglu setzten sich die Oberascher-Boys mit 2:1 durch. Damit wurde die Hallwanger Unserie auf Neumarkter Geviert prolongiert. Den letzten Punktgewinn gab's 2007.

Fotocredit: TSU Bramberg (ARCHIVBILD)

Zwei Standardtore sorgten für Pausen-1:1

Das Hinspiel im September 2021 wird Hallwang-Coach Alexander Drachschwandtner wohl nie vergessen. Da ballerten seine Schützlinge just zum Einstand auf der Hallwanger Trainerbank ein überfordertes Neumarkt mit 7:0 ab. Dieses Mal sollte es nicht wunschgemäß laufen. "Neumarkt war wesentlich zielstrebiger und hatte nach vorne die klareren Aktionen", gestand Drachschwandtner. Die Hausherren diktierten das Spiel. Und nachdem Pecho die erste Großchance ausgelassen hatte (10.), hieß es nach 35 gespielten Minuten verdientermaßen 1:0 für den TSV: Nach einem Eckball, getreten von Raimund Friedl, konnte Erol die Pille noch an die Latte lenken, bei Ustaoglus zweifach abgefälschtem Abschluss war der Gäste-Goalie schließlich machtlos. Die Antwort der bis dahin unterlegenen Gastelf ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten danach drehte Löw einen ruhenden Ball zum 1:1 in die Maschen (37.).

Doppelpacker Ustaoglu machte den Unterschied

Im zweiten Durchgang nahm die Dominanz der Neumarkter etwas ab. "51:49 pro Hallwang würd' ich sagen", beäugte TSV-Trainer Fritz Oberascher einen ausgeglichenen Fight mit leichten Vorteilen für die Gäste. Chancen gab's hüben wie drüben. Während bei Hallwang Constantin Resch (traf das Außennetz), Wagner per Kopf und Leitner mit seinem Volley scheiterten, tauchten auf der Gegenseite Weber doppelt und Ustaoglu gefährlich auf. Letztgenannter machte es in der 68. Minute besser, als er einen Veselinovic-Stangler über die Linie drückte - 2:1. "Danach hätte er fast noch sein drittes Tor gemacht", erzählte Oberascher. Obwohl Ustaoglu der Triplepack verwehrt bleiben sollte, stolzierte Neumarkt letzten Endes als knapper Champion vom Feld. "Ein sogenannter Arbeitssieg", blies Oberascher durch.

Die Besten bei Neumarkt: Aliu (IV), Svarovsky (IV), Ustaoglu (LM)