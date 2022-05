SL-Titelkampf: Golling bleibt in Bramberg stabil, Verfolgerduo patzt

Details Montag, 09. Mai 2022 15:18

Der Kampf um den Meistertitel und die zwei zu vergebenen Aufstiegstickets bleibt in der Salzburger Liga weiter spannend. Während Spitzenreiter SC Golling bei der TSU Bramberg einen 4:1-Auswärtssieg feierte, mussten die beiden Verfolger in der 21. Runde Zähler abgeben: Adnet kam zuhause gegen Bürmoos nicht über ein 1:1 hinweg, Hallein unterlag in Eugendorf mit 1:2.

Fotocredit: TSU Bramberg

Golling zeigte nach früher kalter Dusche enorme Comebackqualitäten

Der Ligaführende aus Golling musste sich in der Bramberger Smaragdarena mit einem 0:1-Pausenrückstand auseinandersetzen - Heim-Boy Klinkan hatte die Wildkogler nach sieben Minuten in Führung gebracht. "Wir waren klar spielbestimmend, fanden vier richtig gute Chancen vor und hätten eigentlich schon zur Pause mit 2, 3:1 führen müssen", sagte Golling-Übungsleiter Christoph Lessacher, dessen Schützlinge erst im zweiten Durchgang zum Turnaround ansetzten. Ein 30-Meter-Solo von Mitterlechner gekrönt mit einem 20-Meter-Geschoss ins rechte Kreuzeck sorgte zur Stundemarke für den Gleichstand, ehe Huijberts nach einem Corner (88.) sowie Mitterlechner (91.) und Zinic (93.) im Konter die drei Points in den Schlussminuten sicherstellten. "Eine überragende Mannschaftsleistung von unserer Seite. Über 90 Minuten verdienter Sieger", fand Lessacher.

Zehn Bürmooser ärgerten Adnet

Einen Tag zuvor gab's für die heimstarken Adneter im Titelfight einen Dämpfer. Die Heissl-Männer, die dank Ebner (70.) mit 1:0 vorangelegen waren, mussten gegen Bürmoos trotz Überzahl (Jung sah wegen einer Tätlichkeit die rote Karte, 77.) spät eine bittere Pille schlucken: Ugrinovic sorgte für das Last-Minute-1:1 (91.).

Hallein: Statt +10 nun -3

Noch schlechter verlief der Arbeitstag für den Tabellendritten Hallein. Die Salinenstädter mussten sich Eugendorf auch im zweiten Saisonduell beugen und verloren mit 1:2. Zum Matchwinner avancierte dabei Gsenger, der nach Pichlers Führungstreffer (38.) und dem Ausgleich von Zeljko Crnogorcevic (75.) den kleinen aber feinen Unterschied ausmachte und in Minute 82 zum vollen Erfolg traf. Krass: Aus einem Zehn-Punkte-Polster zum Rückrundenauftakt ist für die Wintersteller-Boys mittlerweile ein Drei-Punkte-Rückstand geworden.