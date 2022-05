25 gute Minuten reichten: Hallwang putzt Puch

Details Samstag, 28. Mai 2022 03:43

In der 24. Runde der Salzburger Liga fuhr der favorisierte UFC SV Hallwang gegen Underdog und Tabellenschlusslicht FC Puch erwartungsgemäß einen Heimerfolg ein. Die Belegschaft rund um Dompteur Alexander Drachschwandtner setzte sich dank der Treffer von Adrian Wagner und Bernhard Löw mit 2:0 durch. Doch es war nicht alles Gold, was glänzte...

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Nach zwei erzielten Goals: Hallwang gönnte sich eine künstlerische Pause

Die Hausherren begannen vor 80 Augenzeugen stark und zeigten nach vorne einen erfrischenden Fußball. Die logische Folge? In Minute fünf steuerte Wagner alleine auf das Puch-Gehäuse zu, trickste Schlussmann Stangl aus und schob zur 1:0-Führung ein. "Kurz zuvor hatte Adri (Anm.: Adrian Wagner) schon einen Tausender am Fuß. Dass er nach diesem vergebenen Sitzer so staubig blieb, ist auch nicht selbstverständlich", erklärte Drachschwandtner. Rund zehn Minuten später hieß es 2:0, als Löw einen von Stangl an den Pfosten abgewehrten Elfer über die Linie drückte (14.). Nach weiteren ein, zwei Halbchancen riss bei den Hallwangern plötzlich der Faden. "Wir haben zum Fußballspielen aufgehört", knurrte Drachschwandtner.

Ausgeschlafener Erol verhinderte Pucher Comeback

Die Lethargie der Heimelf zog sich wie ein roter Faden durch den weiteren Verlauf. Während die Drachschwandtner-Elf trotzdem viel Ballbesitz verbuchte, wartete das Tabellenschlusslicht aus Puch auf die entscheidenden Fehler. "Die haben wir ihnen am Fließband präsentiert", sagte Drachschwandter, der nach einer vergebenen Riesenmöglichkeit von Constantin Resch (setzte den Ball nach Wagner-Stangler aus kurzer Distanz über die Hütte), zwei, drei richtig gute Gelegenheiten der Pucher beäugte, bei denen sich Goalie Erol das ein oder andere Mal auszeichnen konnte. Unterm Strich brachte der Favorit den Zwei-Tore-Vorsprung unbeschadet über die Runden. "Die ersten 25 Minuten waren okay, der Rest war nicht mehr erwähnenswert", bilanzierte Drachschwandtner.

Die Besten bei Hallwang: Wagner, Erol