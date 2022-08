Erster Puch-Sieg nach 713 (!) Tagen

Details Samstag, 13. August 2022 16:40

Die fast schon endlos erscheinende Leidenszeit für den FC Puch ist vorbei! In der 2. Runde der Salzburger Liga fuhren die Tennengauer erstmals seit sage und schreibe 713 (!) Tagen einen vollen Erfolg ein. Im Heimspiel gegen den UFC SV Hallwang münzte das Bojceski-Kollektiv einen 1:2-Rückstand kurz vor Schluss noch in einen 3:2-Sieg um.

Fotocredit: FC Puch (ARCHIVBILD)

Puch nach erfolggekrönten Gäste-Einwurftrick wie paralysiert

Der Fußballabend startete aus Pucher Sicht vielversprechend. "In den ersten zehn Minuten haben wir zwei gute Möglichkeiten vorgefunden", erzählte Miroslav Bojceski. Dass es aber schließlich 0:1 stand, stieß dem heimischen Übungsleiter sauer auf. Einen Einwurftrick der Hallwanger finalisierte Leitner zur Führung. "Schmeichelhaft", knurrte Bojceski, der sich folgend Sorgen um seine Schützlinge machte. "Sie sind psychisch fast zusammengebrochen." Nach einer kurzen Schwächephase rappelten sich die Tennengauer auf und kamen kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:1-Ausgleich durch Suppik (42.). "Das hat Mut für die zweite Halbzeit gegeben", war sich Bojceski sicher.

Dramatische Wende im Zieleinlauf

Die Bojceski-Mannen starteten gut in Durchgang zwei und schrammten nur knapp am Turnaround vorbei, als Vucanovic einen Elfmeter verballerte (66.). Das sollte sich im Schlussakt rächen: Weil Rasidovic in Minute 82 einnetzte, hieß es: Vorteil für Hallwang. Und nachdem der "Dreier" für die Drachschwandtner-Elf schon konkretere Formen angenommen hatte, brannten die Pucher in den Schlussminuten ein finales Offensivfeuerwerk ab. Erst köpfte Preslmayr nach Gavric-Ecke ein (90.), in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Zaric mitten ins Hallwanger Fußballherz - 3:2. "Die Gefühlswelt ist nicht zu beschreiben. Die Mannschaft hat eine super Moral gezeigt und das Spiel nicht unverdient gedreht", war Bojceski happy und erleichtert zugleich.