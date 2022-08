Aufsteiger Schwarzach holt Dreier in Hallwang

Details Samstag, 20. August 2022 10:03

Da ist er, der erste Saisonsieg für Aufsteiger SV Schwarzach in der Salzburger Liga! In der 3. Runde blieben die Pongauer dank der Treffer von Christoph Ofensberger, Maximilian Lintschinger und Philipp Gold auswärts beim UFC SV Hallwang recht deutlich mit 3:0 siegreich.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Nach Blitzstart nachgelegt

Auf einem schwer zu bespielenden Untergrund ging Schwarzach blitzartig in Front. Überschaubare vier Minuten waren vorbei, als Ofensberger eine Freistoßflanke von der Seite zum 0:1 ins Glück köpfelte (5.). Ein früher Gegentreffer, der mit den Gastgebern schon etwas machte - im positiven Sinne wohlgemerkt. "Sie haben danach den Druck erhöht und viel probiert", schilderte Schwarzach-Coach Mario Krimbacher. Weil beim Liganeuling hinten die Torsperre hielt und vorne Lintschinger einen klasse Spielzug über die Seite mit dem zweiten SWA-Treffer krönte (43.), hieß es zur Pause 0:2. Einziger Wermutstropfen: Defensivmann Marauli schied verletzungsbedingt aus (42.), wurde in der weiteren Folge durch Schwabl ersetzt.

Krimbacher-Crew ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen

In Abschnitt zwei schalteten die Schwarzacher auf den Verwaltungsmodus um. "Was ganz gut geklappt hat", fand Krimbacher, der lange Zeit keine zwingende Gefahr der Hallwanger spürte. Das Einnetzen schien an diesem Freitagabend den Pongauern überlassen zu sein. Denn kurz vor der Stundenmarke verwertete Gold einen Lintschinger-Stanglpass zum 0:3 (59.). Erst im Finale wurd's in der Gäste-Box das ein oder andere Mal brenzlig. "Hallwang ist zu zwei ganz guten Chancen gekommen, die unser Tormann allerdings entschärfen konnte", sagte Krimbacher, für den der allererste Dreier der noch jungen Saison wahrlich nicht ungerecht war: "Wenn du 3:0 gewinnst, dann muss es ja irgendwo verdient sein."