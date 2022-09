Doppelter Erfolg! Bramberg bekämpft Wassermassen und Adnet

Details Samstag, 17. September 2022 23:11

Das Spiel der 7. Runde zwischen der TSU Bramberg und dem SK Adnet war lange auf der Kippe gestanden. Nachdem die unerschütterlichen Oberpinzgauer den Platz von den Wassermassen befreit hatten, ließen sie gegen die Heissl-Elf einen glatten 4:0-Sieg folgen. Nach dem 5:0 zuletzt in Altenmarkt war's für die Bramberger der zweite Zu-Null-Erfolg en suite.

Fotocredit: TSU Bramberg (ARCHIVBILD)

Durchgang eins endete torlos

Dass das Spiel überhaupt stattfinden konnte, war den Bramberger 1b-Spielern und zahlreichen freiwilligen Helfern zu verdanken. "Von 10 Uhr bis kurz vor Anpiff wurden ungelogen ein paar Tausend Liter Wasser hinausgebracht", erzählte Heim-Übungsleiter Johannes Schützinger. So unermüdlich im Vorfeld gearbeitet wurde, um die Wiese letztendlich bespielbar zu machen, so engagiert gingen die Hausherren gegen die Kontrahenten aus Adnet ans Werk. "In der ersten Halbzeit war's ziemlich souverän. Leider Gottes haben wir unsere Chancen nicht genutzt", beäugte Schützinger summa summarum einen torlosen ersten Durchgang.

Schützinger: "Haben uns den Frust von der Seele geschossen"

Nach dem Pausentratsch zeigten sich die Oberpinzgauer wesentlich effizienter. Erst verwandelte Panzl einen Foulelfmeter zum 1:0 (52.), nur um den Vorsprung seiner Farben wenig später zu verdoppeln (62.). Nachdem Wechselberger einen Freistoß aus dem Halbfeld zum 3:0 verwertete (68.), zog Yildirim - ebenfalls nach einem ruhenden Ball - den Schlusspunkt - 4:0 (78.). Währenddessen bauten die Gäste auf Umschaltmomente. "Das haben sie ganz gut gemacht, wenngleich sie nicht wirklich zwingend geworden sind", sagte Schützinger. Nach holprigem Saisonstart scheint der Motor der TSU nun wie geschmiert zu laufen. "Wie schon gegen Altenmarkt haben wir uns auch dieses Mal den Frust von der Seele geschossen". Mit dem zweiten Zu-Null-Sieg in Serie kletterte die TSU einstweilen auf Platz vier, die Adneter rutschten indes auf Position zehn ab.