Quattropacker im Vaterglück: Thalgaus Mrkonjic erledigt Bergheim quasi im Alleingang

Details Montag, 19. September 2022 10:39

Beim Duell zwischen dem UFV Thalgau und dem FC Bergheim stand ein Mann im Fokus: Franz Mrkonjic. Wenige Tage nachdem Töchterlein Alina das Licht der Welt erblickt hatte, schnürte der Jungpapi einen Viererpack. Am Ende fuhr der Tabellenführer einen 7:2-Kantersieg ein - die Thalgauer ziehen in der Salzburger Liga weiter einsam ihre Kreise.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Gruber-Elf drehte nach Rückstand voll auf

Die Begegnung, die von circa 100 Zusehern begleitet worden war, startete aus heimischer Sicht mit einer eiskalten Dusche. Elf Minuten waren auf der Uhr, als Ziss auf 0:1 stellte. Danach nahmen die Thalgauer das Heft in die Hand und schafften in furioser Manier den Turnaround. Mrkonjic glückte postwendend der Ausgleich (12.), dann sorgte Ilija Jagic für die Führung (24.), ehe Mrkonjic einen selbst herausgeholten Elfer zum 3:1 verwandelte (33.). Standhaft: Der Thalgauer Doppeltorschütze ließ sich von einem verschossenen Strafstoß (22.) nicht aus der Balance bringen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Tabellenführung mit Schützenfest ausgebaut

In der zweiten Spielhälfte nahm das ungleiche Duell seinen Lauf. Mrkonjic mit Tagestreffer Nummer drei (59.) und Kreuzer (66.) ballerten den Ligaprimus zwischenzeitlich mit 5:1 voran. Nachdem Ziss auf 5:2 verkürzt hatte, waren abermals die Platzherren an der Reihe. In Minute 80 schnürte Kreuzer seinen Zweierpack, Mrkonjic Sekunden danach gar seinen Viererpack (81.). In der Tabelle bleiben die Gruber-Schützlinge weiter auf eins - fünf Punkte vor dem Neo-Zweiten Bürmoos.