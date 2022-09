Start-Ziel-Sieg für Adnet gegen Hallwang

Details Samstag, 24. September 2022 11:12

Am Freitagabend trafen mit dem SK Adnet und dem UFC SV Hallwang zwei Mannschaften aus dem dicht besiedelten Tabellenmittelfeld aufeinander. Am Ende durften die Tennengauer einen relativ souveränen 2:0-Sieg bejubeln. Nachdem Hismael King und Patrick Sparber für zwei frühe Goals gesorgt hatten, ließen die Heissl-Männer gegen ideenlose Gäste nichts mehr anbrennen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Adnet stellte Hallwang frühzeitig aufs Abstellgleis

"Der Spielverlauf war für uns natürlich super", grinste Adnet-Dompteur Thomas Heissl nach einem wahren Traumstart. Fünf Minuten waren auf der Uhr, als die Adneter nach einem Hallwanger Rückpass zu Schlussmann Erol richtig viel Druck ausübten und King auf 1:0 stellte (5.). Wenige Minuten nach einer gespielten Viertelstunde heizte das Heimteam nach: Ein Einwurf war der Ausgangspunkt, die anschließende Flanke nickte Sparber per Kopf zum 2:0 ein (18.). "Zwei richtig depperte Gegentore", grantelte Hallwang-Coach Alexander Drachschwandtner.

Drachschwandtner: "Haben keinen Weg mehr gefunden"

"Das Spiel ist dann mehr und mehr abgeflacht", bilanzierte Heissl. Weil sein SKA stark und diszipliniert verteidigte und den Hallwangern im letzten Drittel die zündenden Ideen fehlten, war der Käse wohl schon vorzeitig gegessen. "Bis zum Sechzehner war's gut, dann haben wir keinen Weg mehr gefunden", so Drachschwandtner. Die Gastgeber verwalteten den Zwei-Tore-Vorsprung und holten am Ende des Tages drei wichtige Punkte. "In Summe hat die bessere Mannschaft gewonnen", ging der 2:0-Sieg für Heissl absolut in Ordnung.