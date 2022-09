Thalgau packt auch Hürde Neumarkt

Details Samstag, 24. September 2022 11:57

Dem UFV Thalgau ist am achten Spieltag der siebente Sieg gelungen. Der Tabellenführer der Salzburger Liga setzte sich auswärts beim TSV Neumarkt mit 2:0 durch. Viel Brisanz im Vorfeld: Nach Verlustpunkten war's das Duell Zweiter gegen Erster.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Spitzenreiter machte ruhende Bälle zu Gold

Nachdem die Neumarkter unverhofft ein spielfreies Wochenende gehabt hatten (Siezenheim mit fünf Coronafällen), wurde am gestrigen Freitagabend der Ligaprimus auf die Probe gestellt. "Mit drei Anginafällen kannst du keine Spielverschiebung beantragen", sprach Neumarkt-Coach Friedrich Oberascher von drei krankheitsbedingten Ausfällen. Zudem musste der TSV auch den verletzten Fallnbügl vorgeben. Indes zeigten die Thalgauer, dass sie zurecht da ganz oben im Klassement stehen. "Kämpferisch war's mitunter eine der besten Saisonleistungen", schwärmte Thalgau-Coach Christoph Gruber. Die Gäste knallten sich in der ersten Halbzeit mit zwei Goals voran. Erst stellte Wendlinger auf 0:1 (13.), dann Kreuzer auf 0:2 (25.) - jeweils nach Standardsituationen per Kopf.

Thalgau-Defensive nicht zu knacken

Der TSV verbuchte daraufhin wesentlich mehr Ballbesitz. "Gefühlt 70 Prozent", schätzte Oberascher. Gegen kompakt stehende Gruber-Boys mangelte es der Heimelf jedoch an den zündenden Ideen. "Wir sind förmlich gegen eine Mauer gelaufen", berichtete Oberascher, der dennoch zwei, drei vielversprechende Offensivaktionen beäugte. Die knusprigste vergab Friedl zur Stundenmarke, verfehlte das Ziel aus kurzer Distanz. "Wir sind über die gesamte Spieldauer kompakt geblieben und haben nur wenig zugelassen. Im Großen und Ganzen war's richtig gut", sackten Gruber und seine Spitzenreiter die nächsten drei Punkte ein.