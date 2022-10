Ungefährdeter Eugendorf-Heimsieg über ASV

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 14:00

Der USC Eugendorf hat auch das vierte Pflichtspiel hintereinander gewinnen können. Sonntagmittag setzten sich die Grün-Weißen zuhause gegen den ASV Salzburg klar mit 5:1 und eroberten damit den zweiten Tabellenplatz.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Doppelpacker Teufl brachte Eugendorf zweimal in Front

"Wir waren von Anfang an spielbestimmend", fand Eugendorf-Trainer Daniel Reischl, dessen Truppe bewerbsübergreifend in den letzten drei Spielen siegreich geblieben war. Die Grün-Weißen hatten es im Heimspiel, dem 250 Besucher beiwohnten, ziemlich eilig. Es lief erst die vierte Minute, als Teufl auf 1:0 stellte. Wenige Aktionen später sollte es aber einen Dämpfer geben: Die Städter wussten einen folgenschweren Fehlpass der Heimischen auszunutzen und kamen durch Oberauer zum Ausgleich (11.) Weil aber Teufl in Minute 23 abermals zur Stelle gewesen war, ging's mit einer knappen Heim-Führung in die Halbzeitpause. Für Reischl definitiv zu knapp: "Wir hatten viele Chancen und hätten mehr Tore machen können."

Heimelf blieb staubig

Das Reischl-Kollektiv ließ sich im weiteren Verlauf nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen. Nachdem Niedermüller einen Freistoß über die Mauer zum 3:1 ins Kreuzeck gejagt hatte (47.) und der gelbverwarnte ASV-Boy Smoljan mit der Ampelkarte ausgeschlossen worden war (73.), legten Gsenger (77.) und Auinger (83.) nach. Unterm Strich durften die Eugendorfer einen 5:1-Sieg bejubeln. "In meinen Augen verdient, da wir die bessere Mannschaft waren", resümierte Reischl, der mit seiner Crew nun wieder den zweiten Tabellenplatz bekleidet.