Eugendorf legt gegen Neumarkt klassischen Bauchfleck hin

Details Sonntag, 19. März 2023 10:55

Titelanwärter USC Eugendorf ist zum Rückrundenauftakt gegen den TSV Neumarkt ausgerutscht und musste zuhause eine gallebittere 1:2-Niederlage einstecken. Dabei haderten die Grün-Weißen mit der einen oder anderen umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters. "Eine katastrophale Leistung", wetterte Eugendorf-Trainer Daniel Reischl.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Heimische Fehlerkette brachte Gäste in Front

Ein kompaktes 5-3-2 der Neumarkter brachte die Eugendorfer zur Verzweiflung. "Sie waren mit zehn Spielern permanent in der eigenen Hälfte und haben auf Konter gewartet", bekamen es Reischl und seine Schützlinge mit einem defensiven Gegner zu tun. Ein Gegner, der in der 34. Minute durch Goalgetter Brandl einen folgenschweren Abspielfehler mit dem 0:1 bestrafte. "Erst haben wir dem Gegner den Ball in den Fuß gespielt, danach einfach schlecht verteidigt", brachte es Reischl auf den Punkt. Zuvor waren die Heimischen mehrmals an der Führung vorbeigeschrammt. Aufreger: Nach einem Handspiel eines TSVlers im eigenen Strafraum sahen sich die Grün-Weißen um einen klaren Penalty geprellt. "Egal ob kurze oder große Distanz - die Hand war ausgestreckt. Den Elfmeter musst du geben", ärgerte sich Reischl.

Vierte Saisonpleite für Eugendorf perfekt

Nachdem Pichler nach eleganter Moser-Vorarbeit (inkl. Zidane-Drehung) auf 1:1 gestellt hatte (57.), schien die Welt der Reischl-Männer wieder in Ordnung. Die Mission Turnaround scheiterte jedoch kläglich, weil Brandl seine Neumarkter im Schlussakt vom Punkt zum Sieg ballerte (77.). Diesen Elfer ordnete Reischl als "weitere Fehlentscheidung" ein, weil Übeltäter Reichl ganz klar zurückgezogen habe und der Angreifer mit Verspätung gefallen sei. "Gefühlt jede Situation wurde gegen uns gepfiffen. Das ist sogar vom Gegner bestätigt worden", schmeckte Reischl die Performance der Unparteiischen überhaupt nicht. Somit verpasste Eugendorf den Sprung an die Tabellenspitze. "Sehr, sehr bitter, zumal wir zu 100% die bessere Mannschaft waren."

