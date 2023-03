"War zu wenig" - Chancenloser ASV säuft in Neumarkt ab

Details Samstag, 25. März 2023 00:38

Für ASV-Neo-Coach Fritz Oberascher ist die Rückkehr ins alte Office erfolglos geblieben. Die Städter konnten nicht an die Leistung der Vorwoche anknüpfen und unterlagen auswärts beim TSV Neumarkt verdient mit 0:3.

Fotocredit: ASV Salzburg (ARCHIVBILD)

Oberascher-Männer fanden nicht in die Spur

"Es war genau das Gegenteil vom Bergheim-Spiel", stöhnte ASV-Übungsleiter Fritz Oberascher, der sich fürs Gastspiel bei der "Ex" einiges vorgenommen hatte. Den Itzlingern, die in der Anfangsviertelstunde noch gut dagegengehalten hatten, glitt die Partie peu á peu aus den Händen. Neumarkt-Goalgetter Brandl sorgte in der 22. Minute per Lupfer für die heimische 1:0-Pausenführung.

Neumarkt bestätigte seine Frühform

Während die Neumarkter, die schon zum Frühjahrsautakt in Eugendorf (2:1) siegreich geblieben waren, in der zweiten Halbzeit in Sachen Aggressivität die volle Punktzahl abstaubten, wirkten die Gäste indisponiert. "Wir haben einfach keine Mittel gefunden und waren in den Zweikämpfen viel zu passiv", bilanzierte Oberascher, der in der Entstehung von Ozegovics 2:0 (51.) eine nicht geahndete Abseitsposition ortete. Nachdem Memic einen missglückten Wechselpass der Städter mit dem 3:0 bestraft hatte (65.), wurde den Heimischen das vermeintliche vierte Goal wegen Abseits fälschlicherweise aberkannt. "Somit war die Niederlage auch in dieser Höhe verdient. Wir haben über 90 Minuten keinen nennenswerten Torabschluss gehabt. Was wir gezeigt haben, war zu wenig", fand Oberascher.

