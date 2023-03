Spiel gedreht! Thalgau erntet Big Points gegen Eugendorf

Details Sonntag, 26. März 2023 17:27

Der UFV Thalgau hat am Sonntagnachmittag den Ausrutscher von Leader Bürmoos (0:1 in Bergheim) optimal ausgenutzt und sich wieder an die Tabellenspitze der Salzburger Liga katapultiert. Der Wieder-Tabellenführer münzte im Heimspiel gegen den USC Eugendorf einen 1:2-Pausenrückstand in einen 3:2-Sieg um.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Eugendorf mit knappen Vorsprung zur Pause

In einem rassigen Derby, dem 320 fußballbegeisterte Zuseher beiwohnten, trafen sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. "Das Spiel war in der ersten Halbzeit ziemlich ausgeglichen. Trotz 1:2 zur Pause muss man sagen, dass wir um nichts schlechter waren", erzählte Thalgau-Coach Christoph Gruber. Pünktlich zur Halbstundenmarke nützte Eugendorfs Teufel einen individuellen Fehler der Heimelf zum 0:1 (30.), Mrkonjic stellte kurz darauf die Uhren per Lupfer wieder auf Null (32.), ehe Captain Ramspacher seine Eugendorfer vom Punkt neuerlich in Front ballerte (36.).

Thalgau holte zum Turnaround aus

Die Gruber-Boys erhöhten nach dem Wiederbeginn den Druck, hatten viele Spielanteile und brachten in der weiteren Folge das Kunststück zusammen, den Spieß doch noch umzudrehen. In der 77. Minute glich Kreuzer das Nachbarschaftsduell mit einem satten Abschluss aus, auf den letzten Metern traf Doppelpacker Mrkonjic - wie beim 1:1 via Heber über Gäste-Goalie Kastner - zum vielumjubelten 3:2-Erfolg (90.). "Ich finde, dass wir das Spiel verdient gedreht haben. Es war ein Sieg für die Moral", juchzte Gruber vor lauter Freude.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei