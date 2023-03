Schwarzach stiehlt drei Punkte aus Bramberg

Details Sonntag, 26. März 2023 20:35

Nach dem 1:1-Remis zum Auftakt gegen Thalgau ist dem SV Schwarzach in der 15. Runde der nächste Achtungserfolg gelungen. Im Gastspiel bei der TSU Bramberg siegten die Pongauer mit 2:1. Zur Pause war die Krimbacher-Truppe noch mit 0:1 zurückgelegen.

Bramberg ging "aus dem Nichts" in Front

Mit Ofensberger und Gold zwei wichtige Stammkräfte vorgebend, erwischten die Schwarzacher einen bärenstarken Beginn. "Ich war ein bisserl überrascht, dass eher wir die Mannschaft waren, die in der Anfangsphase gedrückt hat", staunte Gäste-Übungsleiter Mario Krimbacher nicht schlecht. Eine große Kopfballgelegenheit von Höller sowie ein abgefälschter Lintschinger-Stangler, den Bramberg-Goalie Hamzic gerade noch so auf der Linie entschärfen konnte, ließen die Quoten für eine Gästeführung rapide sinken. In der 14. Spielminute schlug es allerdings auf der anderen Seite ein: Luca Ronacher brachte die Oberpinzgauer mit 1:0 voran. "Aus dem Nichts", ärgerte sich Krimbacher über den zu diesem Zeitpunkt unverhofften Gegentreffer. "Dass Bramberg spielerisch eine Top-Mannschaft ist, weiß die gesamte Liga. Wir haben aber super dagegengehalten."

Aus 0:1 mach 2:1

Die Antwort der Gäste folgte in Minute 52. Lintschinger ließ sich zu einer herrlichen Einzelaktion hinreißen, tanzte einige Bramberger aus, fand mit seinem Stanglpass Winter-Neuzugang Ayetigbo, der am ersten Pfosten lauernd die Murmel zum Ausgleich über die Linie bugsierte. Während hüben die Uzunov-Elf bis zur Strafraumkante toll kombinierte, es dann vermehrt mit Weitschüssen probierte, vergab drüben Lintschinger einen Hochkaräter. "Mit dem 1:1 wäre ich eigentlich schon zufrieden gewesen", gab Krimbacher zu. Für seine Schützlinge sollte es aber noch besser kommen. Weil Fabio Amering im Finish einen staubtrockenen Schuss ins Eck auspackte (82.), gingen die Pongauer sogar als Triumphator vom Grün. "Wir haben nie aufgegeben. Das ist genau das, was uns so stark macht. Auch wenn ein X vielleicht das gerechtere Ergebnis gewesen wäre, nehmen wir den Sieg natürlich gerne mit", so Krimbacher abschließend.

