Altenmarkt katapultiert sich mit Heimsieg vom Tabellenende

Der UFC Altenmarkt hat anlässlich der 16. Runde das Heimspiel gegen den FC Bergheim recht deutlich mit 4:1 zu seinen Gunsten entscheiden können und damit die Rote Laterne in der Salzburger Liga abgegeben. Für Neo-Coach Rene Eisner war's übrigens der erste volle Erfolg seit der Amtsübernahme.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Altenmarkt mit wichtigem Befreiungsschlag

Die rund 100 Besucher auf der Sportanlage Schlatterberg wurde Zeugen eines echten Altenmarkter Feuerwehrstarts. Weil Geschosse von Dygruber (2.) und Schnitzer (6.) den Weg in die Glückseligkeit fanden und Illmer einen Abpraller zum 3:0 verwertete (25.), wurde aus heimischer Sicht schnell für Ruhe gesorgt. "Wir waren von Anfang an dominant und haben in der ersten Halbzeit keine Chance des Gegners zugelassen", schilderte Altenmarkt-Übungsleiter Eisner.

Die Bergheimer sollten erst im zweiten Abschnitt etwas besser in die Spur finden. "So richtig zwingend sind sie aber lange Zeit nicht geworden", fügte Eisner hinzu. Kurz nach der Stundenmarke finalisierte Sahiti nach Doppelpass gar zum 4:0 (62.), ehe FCB-Joker Messner im Schlussakt der Ehrentreffer glückte (78.). "Eine starke Mannschaftsleistung. Den Sieg haben sie wirklich gebraucht", jubelte Eisner, der mit seinen Schützlingen das Tabellenende verließ und nun die zwölfte Position bekleidet.

