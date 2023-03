Spitzenreiter Thalgau erfüllt Pflicht in Itzling

Details Freitag, 31. März 2023 23:40

Liga-Primus UFV Thalgau hat am Freitagabend seine Hausaufgabe mit Bravour gemeistert und auswärts beim ASV Salzburg erwartungsgemäß mit 2:0 die Oberhand behalten. Während die Gruber-Boys im Titelrennen vorlegten, rutschten die Itzlinger auf die letzte Position ab.

Leader blieb bei Neo-Schlusslicht standhaft

Die Thalgauer präsentierten sich vom Start weg absolut Tabellenführer-Like. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht", nahm auch Thalgau-Dompteur Christoph Gruber einen bärenstarken Auftritt seiner Elf wahr. Weil aus einer einer Vielzahl an Einschussgelegenheiten jedoch nur das Goal von Halilovic (29.) herausspringen wollte, fiel die Gästeführung zum Pausentee knapper als gewünscht aus. "Wir hätten höher führen müssen, dann wäre der Abend für uns viel entspannter verlaufen", sagte Gruber.

Nachdem der ASV zu Beginn der zweiten Halbzeit Lunte gerochen und die Partie wesentlich ausgeglichener gestaltet hatte, sorgte Kreuzer per Kopf für das erlösende 0:2 (72.). Im Finish flogen Tadic (ASV, 78.) und Jagic (Thalgau, 82.) mit Rot bzw. Gelb-Rot vom Grün - Thalgau-Knisper Mrkonjic setzte zudem einen Elfer an den Querbalken. "In Summe war's ein verdienter Sieg", winken Gruber und seine Thalgauer auch nach der 16. Runde vom Liga-Thron. Indes bekamen die Städter - aufgrund des Altenmarkt-Sieges gegen Bergheim - die Rote Laterne umgehängt.

