"Nur" 1:1! Straßwalchen weint in Puch "zwei verlorenen Punkten" nach

Im Spitzenspiel der 16. Runde haben sich der FC Puch (4.) und der SV Straßwalchen (3.) am Freitagabend die Points geteilt. Ein Remis, das den Straßwalchenern nicht so richtig schmecken wollte. "Für uns sind's definitiv zwei verlorene Punkte", gab Markus Chudoba, der Sportliche Leiter der Flachgauer, zähneknirschend zu Protokoll.

Fotocredit: SV Straßwalchen 1949 (ARCHIVBILD)

Forthubers Glanzmoment machte den Unterschied

Im Pucher Waldstadion, das sich mit knapp 250 Zusehern gefüllt hatte, erwischten die Gäste aus Straßwalchen einen vielversprechenden Beginn. "In den ersten 10, 15 Minuten haben wir viel Druck gemacht und waren die aktivere Mannschaft", erzählte Chudoba. Nachdem sich beide Mannschaften in der Folge-Viertelstunde auf demselben Leistungsniveau begegnet hatten, erspielten sich die Straßwalchener bis zur Halbzeitpause merkbare Vorteile. Zunächst scheiterte Ivic per Drehschuss noch am Alu (30.), ehe Forthuber nach Antritt und Haken einen strammen Flachschuss auspackte - 0:1 (42.).

Defensiv-Blackout ließ Platzherren jubeln

Puch blieb bemüht, in der Offensive aber oft nicht griffig genug. "Meines Erachtens nach hätten die kein Tor geschossen", musste Chudoba im weiteren Verlauf mitansehen, wie seine Straßwalchener den Tennengauern den Ausgleichstreffer quasi auf dem Silbertablett servierten. Jukic sagte nach einem Lapsus von Gäste-Goalie Burger danke und schob die Kugel zum 1:1 ins verwaiste Tor (67.). "Da waren noch zwei Verteidiger da. Er hätte nicht zwingend rauskommen müssen", analysierte Chudoba, der seinem "Handschuh" aber im gleichen Atemzug den Rücken stärkte: "Sowas ist den Besten schon einmal passiert. Stefan ist ein klasse Tormann." Und weil Johnson eine Volley-Chance liegenließ und die Gäste im letzten Drittel grundsätzlich zu schludrig agierten, blieb's unterm Strich beim Unentschieden. "Wir waren knapp dran, den Puchern ihre erste Heimniederlage der laufenden Saison zuzufügen, aber es wollte einfach nicht sein", musste sich Chudoba mit dem einem Pünktchen begnügen.

