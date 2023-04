3:0 gegen Neumarkt! Bürmoos schießt sich für Kracher warm

Details Sonntag, 02. April 2023 15:21

Der SV Bürmoos hat sich für die letztwöchige 0:1-Pleite in Bergheim rehabilitieren können und den TSV Neumarkt heute zur Mittagsstund' mit 3:0 besiegt. Perfektes Timing, um Selbstvertrauen zu tanken: In der nächsten Runde steht für den Tabellenzweiten nämlich der Liga-Hit gegen Leader Thalgau an.

Fotocredit: TSU Bramberg/Moto (ARCHIVBILD)

Formstark zum Liga-Primus

Dominante Bürmooser brauchten im Heimspiel gegen die Neumarkter, die in den beiden bisherigen Frühjahrspartien siegreich geblieben waren, nicht lange, um ihren Motor auf Betriebstemperatur zu bekommen. "Wir haben schnell und gut in diese Partie gefunden und im Laufe der ersten Halbzeit zwei Tore erzielt", erzählte Bürmoos-Coach Daniel Buhacek. Ugrinovic sorgte in der 21. Minute für die Führung, die Messner exakt zehn Minuten später auszubauen wusste (31.). "Zweimal super herausgespielt", schwärmte Buhacek.

Im Anschluss schien der Faden auf Seiten der Heimischen verlorengegangen, schlich sich doch vermehrt der eine oder andere Fehler ein. Neumarkt, das in dieser Phase deutlich mehr Ballbesitz verbuchte und zudem einen verschossenen Brandl-Elfer zu Buche stehen hatte, fehlte in den Offensivaktionen allerdings die nötige Würze. Im Nachschlag vollendete Bürmoos-Joker Kübelböck einen Konter zum 3:0-Endstand (93.). "Passt ganz gut. Wir hatten drei gute Spiele, darunter eine unglückliche Niederlage", zog Buhacek eine erfreuliche, erste Frühjahrsbilanz. Nächsten Samstag könnte dem SVB sogar die Tabellenführung winken. Dafür müsste im Kracher gegen Spitzenreiter Thalgau aber ein Dreier her.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei