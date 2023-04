0:2, 3:2, 3:3! Schwarzach mit wilder Achterbahnfahrt gegen Hallwang

Details Montag, 03. April 2023 00:04

Der SV Schwarzach hat im Heimspiel gegen den UFC SV Hallwang Höhen und Tiefen erlebt. Die Krimbacher-Jungs, die dank einer Leistungsexplosion in Durchgang zwei einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung verwandelt hatten, mussten in der zweiten Minute der Nachspielzeit den bitteren 3:3-Ausgleich hinnehmen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Hallwanger gaben die Marschroute vor

"In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut - so ehrlich muss man einfach sein", sah Schwarzach-Coach Mario Krimbacher die Vorteile ganz klar auf Hallwanger Seite. Die Flachgauer wiederum wussten aus der Überlegenheit ihren Nutzen zu ziehen: Mitterbauer stellte unmittelbar vor einer gespielten halben Stunde auf 0:1 (26.), kurz darauf schlug ein Omerovic-Abschluss ebenfalls im Gehäuse der Pongauer ein (35.).

Last-Minute-Schock für Schwarzacher Stehaufmännchen

Nach dem 15-minütigen Pausentee inklusive Moralpredigt von Krimbacher kamen die Schwarzacher wie ausgewechselt aus der Kabine. Binnen 16 Minuten war der Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt: Klammer vom Elferpunkt nach Foul an Ayetigbo (52.) sowie ein Doppelpack von Kapo Wagenbichler (62., 68.) brachten die Platzherren urplötzlich voran. Die Führung sollte bis in die Nachspielzeit halten, ehe Asanovic zum großen Partycrasher avancierte - 3:3 (92.). "Nach dem 0:2 hätte ich den einen Punkt sofort genommen. Wenn du das Spiel dann aber drehst und so lange führst, ist das Unentschieden natürlich extrem bitter", zeigte sich Krimbacher nach dem Abpfiff hin- und hergerissen.

