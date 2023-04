Drei Punkte im Osternesterl - Straßwalchen bremst Schwarzach aus

Details Samstag, 08. April 2023 00:48

Zu Beginn des Osterwochenendes hat sich der SV Straßwalchen selbst drei Punkte ins Nest gelegt. Die Mannschaft von Coach Tomislav Jonjic zwang am Freitagabend den SV Schwarzach knapp mit 1:0 in die Knie. Den Goldtreffer für die Flachgauer, die mit dem zehnten Ligaerfolg der laufenden Spielzeit übrigens ihre dritte Tabellenposition absicherten, hatte Ilija Ivic vom Elferpunkt erzielt.

Ivic behielt vom Punkt die Nerven

In der Straßwalchener Negova-Arena hinterließ das Heimteam in den ersten 45 Minuten den optisch besseren Eindruck. "Aus meiner Sicht waren wir die bessere Mannschaft, haben allerdings nicht für Höhepunkte sorgen können. Dafür gestalteten sich unsere Offensivbemühungen zu ungefährlich", fasste Markus Chudoba, Straßwalchens Sportlicher Leiter, Spielabschnitt Nummer eins kurz und knackig zusammen. Einmal durfte im heimischen Lager dennoch gejubelt werden. Nachdem Schwarzachs Amering der Ball unglücklich an die Hand gesprungen war und Referee Höglinger folgerichtig auf den Punkt gezeigt hatte, erledigte Elferschütze Ivic seinen Job ganz sicher - 1:0 (29.).

"Schwarzach hat uns alles abverlangt"

Die Gäste aus dem Pongau kamen wie ausgewechselt aus der Pause auf die Wiese retour. "Schwarzach war in der zweiten Halbzeit klar überlegen. Wir sind nur noch hinterhergelaufen und hatten überhaupt keinen Zugriff mehr", gab Chudoba zu. Im Hinspiel noch mit viel Langholz operierend, packten die Krimbacher-Jungs dieses Mal die feine Klinge aus. Allen voran Ayetigbo sorgte stets für Unruhe. Der Winter-Neuzugang der Schwarzacher war's letztendlich auch, der die beste Ausgleichschance vorfand, beim brandgefährlichen Stanglpass allerdings den Tick zu spät kam (65.). Kurz vor dem Ende sollte der Gäste-Jubel rasch verstummen, als unmittelbar nach dem vermeintlichen 1:1 die Fahne hochging - Abseits. "Das Wichtigste waren die drei Punkte - die sind Goldes wert. Wäre das Spiel unentschieden ausgegangen, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Schwarzach hat's in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht und uns alles abverlangt", schnaufte Chudoba durch.

