Siezenheim bringt Heimfestung Puch dank Munaro-Goldtor zu Fall

Details Sonntag, 09. April 2023 15:19

Dem UFC Siezenheim ist im Kampf um den Ligaverbleib in der 17. Runde ein wichtiger Erfolg gelungen. Weil sich die Hütte von Lorenzo Munaro als das Goldtor schlechthin herausstellte, durften die Urbanek-Schützlinge beim Tabellenvierten FC Puch einen hauchzarten 1:0-Auswärtssieg bejubeln. Für die Tennengauer war's übrigens die erste Saisonniederlage im heimischen Waldstadion.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Munaro durchbrach Puch-Torsperre im Nachschlag

"Es war eines der besten Auswärtsspiele seit ich in Siezenheim bin", nahm's Gäste-Coach Peter Urbanek frohlockend vorweg. In einem Spiel, in dem es nicht das Füllhorn an Einschussgelegenheiten gegeben hatte, verzeichneten die Gäste ein Chancenplus und präsentierten sich über die gesamte Spieldauer wesentlich agiler und griffiger. Den Lohn für die getane Arbeit holten sich die Siezenheimer erst in der Überspielzeit ab. Eine Ploner-Flanke wurde von Waldmann per Kopf auf Munaro weitergeleitet, der die Kirsche zum Last-Minute-Sieg in die Maschen fegte (92.). "Mehr als verdient", war bei Urbanek und seiner Elf unterm Strich dann doch eine große Portion Geduld gefragt. "Mit einem X hätte ich nur schwer leben können. Ein Freistoß vom Sechzehner in der 80. Minute war Puchs einzige Möglichkeit in diesem Spiel." Over and out: Nach acht ungeschlagenen Heimspielen ist die Pucher Waldstadion-Serie nun gerissen.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei