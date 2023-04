"War unser bisher bestes Spiel in der Rückrunde" - Bürmoos zieht Bramberg Zahn

Details Dienstag, 18. April 2023 00:18

Anlässlich der 18. Runde ist dem SV Bürmoos im Heimmatch gegen die TSU Bramberg ein klarer 4:1-Sieg gelungen. Coach Daniel Buhacek zeigte sich von der Leistung seiner Elf vollends angetan: "Das war unser bisher bestes Spiel in der Rückrunde."

Fotocredit: TSU Bramberg/Moto (ARCHIVBILD)

Starkes Bürmoos ließ nicht viel anbrennen

Auf der Kunstrasenanlage in Bürmoos erwischten die Gastgeber einen vielversprechenden Beginn. "Wir haben von Anfang an Druck gemacht und sind sehr dominant aufgetreten", juchzte Buhacek. Die Bürmooser, die sich nach einem Bramberger Alu-Treffer aus dem Nichts weiß Gott nicht aus der Balance bringen ließen, gingen durch Kopelents Rebound nach abgewehrtem Freistoß mit 1:0 in Führung (38.). "Zur Pause hätten wir 2:0, 3:0 führen können", so Buhacek weiter.

Das gewünschte Zwischenresultat bekam der SVB-Dompteur schließlich im Laufe der zweiten Halbzeit serviert. Suljic mit einem staubigen Schuss ins kurze Eck (50.) und Permanschlager nach einer Ecke (56.) sorgten für die Vorentscheidung. Zwar konnten die Oberpinzgauer zwischendurch in Person von Zaisberger verkürzen (73.), den Schlusspunkt zog Pabinger, der einen Konter fachgerecht abschloss (83.). In der Tabelle bleibt das Buhacek-Kollektiv Thalgau Jäger Nummer eins, Bramberg bekleidet Position acht.

