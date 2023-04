Zwei Halbzeiten wie Tag und Nacht, aber: Siezenheim bezwingt Bergheim

Details Dienstag, 18. April 2023 00:33

Der UFC Siezenheim hat im spannenden Kampf um den Verbleib in der Salzburger Liga den nächsten Schritt gesetzt und den FC Bergheim zuhause mit 3:1 gebogen. Nachdem die Urbanek-Schützlinge in Hälfte eins noch bärenstark performt hatten, riss im zweiten Spielabschnitt komplett der Faden.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Siezenheim spielte mit dem Feuer

"Die erste Halbzeit war sehr gut", analysierte Siezenheim-Trainer Peter Urbanek. Die Platzherren ballerten sich gegen die stark abstiegsbedrohten Bergheimer komfortabel mit 3:0 voran. Schwaighofer nach Durchbrüchen an der rechten und linken Flanke (21., 28.) sowie Munaro nach Leindecker-Abschlag (37.) sorgten zum Pausentee für glasklare Verhältnisse.

"Nach dem 3:0 war meine Mannschaft nicht mehr mit dem nötigen Fokus dabei", sagte Urbanek. Bergheim gab im zweiten Durchgang ganz klar den Ton an, konnte daraus allerdings nur einmal Kapital schlagen, als Neubauer in der 71. Minute auf 3:1 stellte. "Wenn's ganz blöd läuft, gibst du so ein Spiel noch her. Die drei Punkte haben wir. Damit sind wir zufrieden. Über die zweite Halbzeit müssen wir aber noch einmal sprechen", resümierte Urbanek.

